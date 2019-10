Ottbergens Pia Wiedenbruch nimmt den Ball an, die Höxteranerin Teresa Beyer ist ihr dicht auf den Fersen. An diesem Sonntag stehen sich die beiden heimischen Landesliga-Teams im Derby gegenüber. Foto: Lena Brinkmann

Von Lena Brinkmann

Höxter (WB). Die heimischen Frauenfußball-Fans dürfen sich auf ein vielversprechendes Derby in Höxter freuen. Im Verfolgerduell empfängt der Tabellendritte Phönix den Vierten SV Ottbergen/Bruchhausen. Alles ist angerichtet. Die Tabellenkonstellation und hoch motivierte Kickerinnen versprechen Spannung pur. Anpfiff in der Weserkampfbahn ist um 13 Uhr.

Im vergangenen Jahr gelang dem damaligen Aufsteiger Phönix mit dem 2:1-Derbyheimsieg gegen Top-Team Ottbergen die große Überraschung. Auch wenn beide Mannschaften Tabellennachbarn sind, sieht Höxters Trainer Philipp Müller die Favoritenrollen erneut bei Ottbergen: »Unsere Gäste hatten eigentlich ein guten Start und bisher immer wieder unnötige Niederlagen kassiert. Ottbergens Kader ist im Vergleich mit unserem Team aber immer noch hochüberlegen. Trotzdem werden wir nicht auf den Gegner schauen. Wir haben zum ersten Mal in dieser Saison den vollen Kader zur Verfügung und alle Spielerinnen sind hoch motiviert. Wenn es richtig gut läuft, könnten wir den Vorsprung vergrößern und uns oben festbeißen.«

Der SV Ottbergen/Bruchhausen liegt in der Tabelle mit einem besseren Torverhältnis drei Punkte hinter Phönix. Das verspricht Spannung, denn natürlich wollen die Gäste mit einem Sieg vorbeiziehen. »Phönix hat bereits im vergangenen Jahr eine gute Serie gespielt und wird auch in dieser Saison im oberen Drittel landen. Favoritenrolle hin oder her, auch damit muss ein Spiel erst einmal gewonnen werden. Dafür müssen wir 100 Prozent geben. Die Vorbereitung lief nicht optimal, da die Stadt uns ohne Vorinformation Anfang der Woche das Flutlicht gekappt hat. Das hätte man besser planen können. Das Flutlicht ist bereits seit Jahren marode«, moniert Trainer Manuel Bohnert. So müssten sich alle Ottberger Team andere Trainingsmöglichkeiten und Plätze suchen, stellte der Coach heraus. Dennoch wollen die Frauen an diesem Sonntag ihre gute Bilanz gegen Phönix ausbauen. Von den letzten zehn Begegnungen haben sie sieben gewonnen.