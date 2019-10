Von Wolfgang Tilly

Nach dem Totalausfall der Flutlichtanlage und einer dadurch 45-minütigen verzögerten Anstoßzeit, alle Linien auf dem mit schwächeren Flutlicht ausgestatteten Trainingsplatz mussten vermessen und gezogen werden, entwickelte sich ein Pokalfight der besonderen Art. Im letzten gespielten Viertelfinalspiels des Krombacher Kreispokals war alles drin, was bei den einhundert Fans beider Seiten in den gesamten 120 Spielminuten in einem Wechselbad der Gefühle den Puls nach oben schnellen ließ.

Zwei gelb-rote Karten und acht gelbe Karten zeigte der Siddesser Unparteiische Florian Greger, mit dessen Entscheidungen vor allem die Gastgeber nicht immer einverstanden waren. Besonders kurz vor dem Ende dieses denkwürdigen Spiels versagte er mit einem Abseitspfiff den Stahlern das für ein Elfmeterschießen notwendige 4:4-Unentschieden (117.).

Davor war der leidenschaftlich kämpfende A-Ligist durch Dennis Schoppmeier mit 1:0 in Führung gegangen (12.). Nach Wiederanpfiff besann sich der FC PEL auf seine spielerischen Möglichkeiten und drehte das Spiel mit den Treffern von Kai Stolte (59.) und dem Kopfballtreffer des eingewechselten Dominik Varlemann (70.). Stolte wurde dann beinahe noch zum Unglücksraben, als einen an Varlemann verursachten Strafstoß nicht zum vorentscheidenden 3:1 verwandeln konnte (86.). Dass dies sich rächte, musste dann vier Minuten später mit dem 2:2-Ausgleich durch Helge Borgolte die PEL-Bank leidvoll miterleben.

In der 30-minütigen Verlängerung ging mit viel Jubel das Heimteam mit 3:2 durch Borgolte in Führung und kassierte dann aber doch in einem zweiminütigen Doppelschlag durch Varlemann (107.) und Matthias Krain (108.) die entscheidenden Treffer zur endgültigen 3:4-Niederlage.

Stahles Coach Andreas Struck war trotzdem stolz auf sein Team und meinte weiter, dass »alle Spieler bis an die körperliche Schmerzgrenze gegangen sind.«

Letztendlich glücklich über den Einzug ins Halbfinale zollte PEL-Trainer Matthias Rebmann dem Gegner seinen ganzen Respekt und sagte dazu, dass es auch die Stahler verdient hätten, zu gewinnen.

FC Stahle: Sander – Borgolte, Fischer, Schoppmeier, Leiser, Bandowski, Kleine, Struck, Grote, Lockstedt, Wenzel

FC Peckelsheim-E-L: Störmer – Vogt, Laudage, Kran, Gievers, Stolte, Melcher, Gockeln, Michels, Knoke, Koch

Das Halbfinale

Im Halbfinale kommt es zu einer Neuauflage des Vorjahres-Endspiels: Der SV Dringenberg empfängt am Donnerstag, 23. April, den Titelverteidiger FC Nieheim. Im zweiten Halbfinale stehen sich der TuS Vinsebeck und der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen gegenüber.

Die Sieger spielen das große Finale am 20. Mai 2020 in Brakel.