Von Lena Brinkmann

»Das war kein schönes Fußballspiel, aber für uns war nur der Sieg wichtig. Es gab wenige Chancen. Wir haben insbesondere in der Defensive eine ganz starke Leistung gezeigt. Unsere Viererkette hatte Höxters Offensivkräfte gut im Griff. Pia Wiedenbruch auf der Sechserposition hat ein tolles Spiel gemacht und sich mit dem Treffer belohnt«, freute sich Ottbergens Trainer Manuel Bohnert über den knappen Derbysieg.

Toller Frauenfußball im Landesliga-Derby: Ottbergen siegt 1:0 in Höxter Fotostrecke

Foto: Lena Brinkmann

Höxters Trainer Philipp Müller war enttäuscht, denn seine Mannschaft hat sich gegen erfahrene Ottbergerinnen den Schneid abkaufen lassen: »Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Wir hatten viele einfache Fehler, waren in den entscheidenden Situationen nicht da und haben insgesamt viel zu ängstlich agiert.« Im Spiel mit insgesamt wenig Torraumszenen hatten die Gastgeberinnen ein Chancenplus, was Phönix aber nicht nutzen konnte. In der zehnten Minute probierte es Jennifer Smith mit einem Weitschuss, da Ottbergens Torfrau Carolin Böttcher weit vor ihrem Kasten stand. Der Ball ging jedoch knapp am Tor vorbei.

Ottbergens Keeperin trug einmal mehr zur starken Defensivleistung der Gäste bei. Nach einer Viertelstunde parierte Carolin Böttcher zwei Schüsse von Höxters Torjägerin Valentina Gröne. Ottbergens Offensivspiel hakte, auch weil Spielmacherin Mariella Oebbeke kurzfristig erkältet ausfiel. Mittelfeldspielerin Pia Wiedenbruch zeigte in der 17. Minute ihre Torjägerqualitäten und erzielte den Treffer des Tages. »Das Tor war schön, fiel aber aus heiterem Himmel. Danach hatten wir Phönix im Griff. Der Gegner kam noch einmal stark aus der Pause«, stellte Manuel Bohnert fest.

Böttcher pariert

In der 55. Minute verpasste die eingewechselte Lara Fredriksdotter nach einem Schuss von Valentina Gröne nur knapp für Phönix. Zehn Minuten später parierte Carolin Böttcher ein platzierten Schuss von Hannah Fischer zur Ecke. Doch der neue Tabellenvierte Höxter konnte diese gute Phase nicht nutzen. Eine Schlussoffensive der Heimelf im Derby blieb aus. Kurz vor dem Abpfiff verpasste Katharina Wetzel für Ottbergen noch zu erhöhen. Der SV Ottbergen/B. ist punktgleich mit Phönix und hat die Kreisstädterinnen aufgrund des Torverhältnisses überholt.

Phönix Höxter: Rauchmann – Föst, Aarents, Rode (46. Fredriksdotter), Augustin (88. Hüttig), Berdin, Beyer, H. Fischer, Busch (80. J. Fischer), Smith, Gröne.

SV Ottbergen/Bruchhausen: Böttcher – Kreylos, Holtemeyer, Schulz, Bobbert, Block (68. Ulhardt), Butterwegge, Wiedenbruch, J. Oebbeke, Hülkenberg (90. P. Hillebrand), Niggemeyer (77. Wetzel)

Schiedsrichterin: Jessica Hildebrandt