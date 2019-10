Von Rene Wenzel

»Wir haben 90 Minuten lang auf einem richtig guten Level gespielt. Das war unser bisher bestes Saisonspiel«, meinte SVH-Trainer Uwe Beck. Die Hausherren übernahmen von Beginn an das Kommando und spielten sich in einen Rausch. Kevin Wilms (2.), Justin Köhler u(4.) und Nico Trepschick (12.) vergaben gute Möglichkeiten. »Wir mussten auf zehn Stammkräfte verzichten und konnten nach den ganzen Umstellungen keinen richtigen Druck erzeugen«, sah Warburgs Coach Jürgen Voss darin den Grund für die Niederlage. Das überfällige 1:0 für die Rot-Weißen folgte nach 25 Minuten, als sich Wilms stark über links durchsetzte und Nico Härtlein die scharfe Hereingabe in den eigenen Kasten lenkte. Direkt nach dem Anstoß profitierte Trepschick von einem Schnitzer der Warburger Defensive und netzte zum 2:0 ein (26.). Was SVH-Coach Beck nicht passte war der 1:2-Anschlusstreffer von Valentin Gleibs nach einem Eckball (42.).

Nach dem Seitenwechsel machten die Höxteraner druckvoll weiter und kamen nach 52 Minuten zum 3:1 durch Köhler. »Das wichtigste Tor des Tages“, kommentierte der SVH-Trainer. Das schönste Tor des Tages machte aber Jonas Klur mit einer Direktabnahme aus 25 Metern, die sich über Alaya hinweg in den Kasten senkte (65.). Das Spiel war nach diesem Treffer durch. Die Hausherren wollten es auch den 200 Zuschauern zeigen. So legte der eingewechselte Hakob Sahatjian noch den 5:1-Endstand nach (87.). Ein am Ende auch in der Höhe verdientes Ergebnis.

Gekämpft

»Wir haben gekämpft und viel Laufbereitschaft gezeigt. Wenn man sieht, wie viele Meter der Trepschick heute gemacht hat«, meinte Beck, der mit einem Blick auf die Tabelle sagte: »Im Moment bedeutet mir Platz eins nicht so viel. Mir ist wichtig, dass wir mit einem guten Punkteschnitt unterwegs sind.“

Ein Vergleich zur vergangenen Saison zeigt: Der späterer Aufsteiger Spvg Brakel II holte in der Hinserie 34 Punkte, der SV Höxter hat jetzt bereits 30 auf dem Konto. Und zwei Spiele gibt es in der Hinrunde noch. »Wir wollen diesen Schub mitnehmen«, betonte Beck. Bei den Warburgern hofft man nun darauf, dass die personelle Situation in den kommenden Wochen besser wird. »Es standen viele angeschlagene und kranke Spieler auf dem Platz«, so Voss, der zweimal verletzungsbedingt wechseln musste. Für die Gäste war es ein gebrauchter Tag.

SV Höxter: Tölke – Safi, Karaca (58. Bicker), Ortmann, Klur, Balch, Wilms, Zaturjan, Dobrott, Trepschick (83. Sahatjian), Köhler (72. Dierks)

Warburger SV: M. Alaya – Bertig, Multhaupt (77. W. Alaya), Gleibs, Nutt, Hopp, Galmadi, Bassermann (7. Niggemann), Kaiser, Härtlein, Rudolph (72. Salmen)