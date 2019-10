Kampf der Kapitäne: Hier setzt sich SVB/B-Spielführer Dominik Rüßmann gegen Jens Buhmann vom SSV Würgassen durch. Am Ende siegt Würgassen verdient mit 4:0-Toren. Foto: Jürgen Drüke

Von Jürgen Drüke

Würgassen (WB). Der SV Brenkhausen/Bosseborn, seit über 40 Jahren in der A-Liga oder Bezirksliga aktiv, setzt seinen freien Fall im Kreisoberhaus fort. Die Mannschaft von Thorsten Diekmann enttäuscht gestern Nachmittag im Kellerduell beim SSV Würgassen auf der ganzen Linie und verliert 0:4. Und wieder.

Der SV Brenkhausen/Bosseborn ist nach dem 3:2-Sieg des FC Neuenheerse/Herbram gegen den SV Bonenburg (Siehe Bericht auf dieser Seite) damit neuer Träger der roten Laterne. »Wir sind der Dinosaurier der A-Liga und wackeln bedenklich«, brachte ein mitgereister SVB/B-Fan die Lage auf den Punkt. Vermisst wurden Tugenden wie die Bereitschaft zum Kampf und der Wille überhaupt.

Kämpferischer Gastgeber

Mit Einsatzfreude pur waren auf der anderen Seite die Hauptdarsteller des SSV Würgassen ausgestattet. Immer wieder angetrieben von Ricardo da Costa, der Portugiese war an diesem verregneten Nachmittag der überragende Akteur auf dem Spielfeld, stürzten die Würgassener den SVB/B von eine Verlegenheit in die andere. Die Gäste konnten sich bei ihrem jungen Schlussmann Daniel Hempel bedanken, dass sie nicht früher hoch zurücklagen. In Eins-Eins-Situationen war Hempel immer wieder auf dem Posten und brachte die Würgassener schier zur Verzweiflung. Nach einer halben Stunde erzielte Ulli Nutt den überfälligen Führungstreffer. Die Gäste warteten mit zwei Distanzschüssen von Andre Dierkes und Routinier Romo Piegza auf. Die Gastgeber agierten über die gesamte Distanz entschlossener. Im zweiten Durchgang brach der SVB/B dann vollend ein. Würgassen langte noch dreimal hin. SSV-Trainer Sebastian Naskrent resümierte: »Wir sind mit der Leistung und dem Ergebnis sehr zufrieden. Es hätten nach dem Spielverlauf auch noch mehr Tore fallen können. Das sind wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.«

SSV Würgassen : F. Scholle – Riese, Rolf, Buhmann, M. Alberding (28. Menger/64. Trute), Nutt, M. Scholle, Kayser, Da Costa (62. Hansmann), Lange, Scheele

SV Brenkhausen/Bosseborn: Hempel – Dierkes, Piegza, De. Rüßmann, Ahlemeier, Do. Rüßmann, Grothe, Markus (69. Bergmann), Schlösser (46. Ibrahim), Groppe (54. Kieneke), Niederprüm (62. Dörnte)

Torschützen : 1:0 Ulli Nutt (31.) 2:0 Lars Lange (51.), 3:0 Jannik Kayser (83.), 4:0 Marcus Riese (91.)