Von Sylvia Rasche

Kreis Höxter (WB). Die Tischtennis-Nachwuchsspieler des Kreises Höxter-Warburg sind eine Macht in Ostwestfalen-Lippe. Das wollen die nominierten 30 Mädchen und 24 Jungen am Wochenende bei den Bezirksmeisterschaften in Löhne erneut unter Beweis stellen.

Dabei konnte Kreisjugendwart Jan Ewe nicht mal alle Quotenplätze, die sich die heimischen Jugendlichen mit guten Leistungen in den vergangenen Jahren kontinuierlich erarbeitet haben, besetzen. »Einige Plätze sind noch frei, weil wegen Urlaub oder Krankheiten Absagen kamen«, erklärt der Daseburger.

Fabio Zelici (links) und Noah Geminger freuen sich auf die Bezirksmeisterschaften. Insgesamt sind 21 Driburger Nachwuchsasse am Start. Foto: Sylvia Rasche

Besonders stark ist der Kreis Höxter-Warburg im weiblichen Nachwuchsbereich. In der Mädchenklasse 18 belegten die Topspielerinnen im vergangenen Jahr das gesamte Podium und gehen auch diesmal aussichtsreich ins Rennen. Titelverteidigerin Nina Seibt (DJK Adler Brakel) spielt inzwischen bei den Damen in der Oberliga, die beiden Bergheimerinnen Amelie Pucker und Miriam Thiele schlagen in der Damen-NRW-Liga auf. Die Daseburgerin Celine Dierkes und die Driburgerin Alex Eirich sind in der Damen-Verbandsliga aktiv. Sie alle können vorne mitspielen. »Die Qualifikation für die Westdeutschen Meisterschaften ist aber das erste Ziel unserer Mädchen«, sagt Marco Pucker, stellvertretender Tischtennis-Abteilungsleiter des SV Bergheim.

Bei den Mädchen 15 (früher: A-Schülerinnen) führt Kreismeisterin Johanna Justus vom TTV Borgholz die heimische Delegation an. Im Vorjahr holten sie und ihre Schwester Greta jeweils Bronze im Einzel. »Da hängt viel von der Auslosung ab. Wir fahren ganz gelassen nach Löhne und sehen, was auf uns zukommen«, sagt Vater und Vereinsvorsitzender Thorsten Justus. Mit Mona Schmitz, Marleen Hinze und Laura Stickeln hat der TTV Daseburg in dieser Klasse gleich drei Eisen im Feuer.

Mädchen 13: Die Bergheimerin Carolina Pucker, die im Vorjahr Bronze im Einzel und Gold im Doppel holte, gehört aus heimischer Sicht wieder zu den Medaillenanwärterinnen. Gleich vier Driburgerinnen sind ebenfalls mit dabei, wobei Franka Holzinger die besten Chancen haben dürfte. »An einem guten Tag sind die Top-Vier drin«, meint TuS-Jugendwart Kevin Kösling, der vor Ort übrigens für die größte Gruppe zuständig sein wird. 21 Driburger haben sich insgesamt für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert.

Mädchen 11: Die beiden Driburgerinnen Lina Geminger und Leah Miller sind an Position zwei und drei gesetzt. Beide haben die Kreismeisterschaften dominiert und wollen auch im Bezirk ihr Können zeigen.

Jungen 18: Vom heimischen Quintett dürfte wohl nur der Bad Driburger Leon Geminger, der vier wöchentliche Trainingseinheiten absolviert und für den SV Bergheim erfolgreich in der Herren-Verbandsliga aufschlägt, realistische Medaillenchancen besitzen. Er ist an Position zwei gesetzt.

Jungen 15: Fabio Zelici vom TuS Bad Driburg führt die Gruppe der sechs heimischen A-Schüler an. Er ist im Vorjahr Bezirksmeister der Schüler B geworden und nun jüngerer Jahrgang der Jungen 15. »Je nach Tagesform kann er eine Medaille holen«, traut ihm Jugendwart Kevin Kösling den Sprung aufs Treppchen auch in der höheren Altersklasse zu.

Jungen 13: Der Bühner Leon Hanewinkel und der Bad Driburger Noah Geminger sind die Topgesetzten in OWL und treten auch gemeinsam im Doppel an. Hier ist Geminger an der Seite von Fabio Zelici übrigens Titelverteidiger.

Jungen 11: Bei den jüngsten Nachwuchsspielern hat der Kreis Höxter-Warburg gleich mehrere heiße Eisen im Feuer. Die Ossendorfer Zwillinge Jonas und Simon Arndt, die Brakeler Noah Oeynhausen und Hannes Roland sowie die Driburger Julius Klüppel, Julian Kloos und Paul von Heesen schlagen auf. »Das erste Ziel für Jonas und Simon ist es, die KO-Runde zu erreichen. Danach ist auch einiges möglich«, schätzt Tischtennis-Abteilungsleiter Andreas Niggemeyer die Chanen des Ossendorfer Duos, das schon bei der Bezirksrangliste in der Endrunde war, ein.