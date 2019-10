Zum 100-jährigen Regatta-Jubiläum hatte der RV Höxter für sieben Bootsklassen gemeldet. Einige Ruderer fielen krankheitsbedingt aus, so dass die Kreisstädter letztlich mit fünf Booten antraten.

Die DRV-Regatta wird traditionell im Oktober ausgetragen. 280 Boote waren dabei. Die Rennen starteten an der Mainstauhaltung Würzburg und führten 4500 Meter durch die einmalige Kulisse der Maintal-Weintrauben stromabwärts. Hier befand sich das Ziel unterhalb der Burg. Im Rennen 15 Männer »Einer Altersklasse B« belegte Christoph Dohmann vier Sekunden hinter Sieger Berkag Günes vom Heidelberger Ruderclub den zweiten Platz. Sechs Einer waren dabei. Dabei bewies der aus der heimischen Lauf- und Triathlonszene bekannte Godelheimer Dohmann seine zusätzlichen Qualitäten. Im Rennen 22 Männer »Masters Doppelzweier Altersklasse C« holten sich Marc Weßler und Lutz Pammel im Feld der fünf Boote den dritten Platz. Die beiden Sportler, die seit knapp einem Jahr zusammen in einem Rennboot sitzen, waren auch aufgrund der Zeit von 15:54 Minuten happy. Nach dem Rennen 27 »Master Einer Altersklasse E« jubelte Vladimir Diener im Feld von fünf Booten über Bronze. Diener hatte sein erstes Rennen im Einer überhaupt bestritten. »Das intensive Training der vergangenen Wochen hat sich gelohnt«, stellte der Athlet vom RVH heraus. Diener lag lediglich eine Sekunde hinter dem Zweitplatzierten Wilfried Feirer vom Straubinger Ruderclub.

Top im Doppelvierer

Im Rennen 37 startete die Renngemeinschaft Höxter/Hameln (Ruderverein Weser) im Doppelvierer mit Steuermann in der Altersklasse C. Der Höxteraner Lutz Pammel belegte mit seinen Kollegen aus Hameln, Frank Nissel, Philipp Klapper, Ole Dinkela und Steuermann Volker Himmer, im Feld der sechs Boote Rang drei.

Im Rennen 38 »Masters Frauen plus Steuermann Altersklasse D« bewies die Renngemeinschaft Höxter/Hameln an Bord mit der Höxteranerin Renate Dreier sowie Christiane Wegener, Diana Mahn, Elke Adam und dem Steuermann Volker Himmer Stehvermögen. Platz drei im Feld der zehn Boote war ein Top-Resultat. In beiden Rennen (37 und 38) bewies Steuermann Volker Himmer, der einst in der Rugby-Nationalmannschaft aktiv war, seine Motivationsgeschick. Der Powermann holte die letzten Reserven aus den Teams heraus.

Unterm Strich waren die Kreisstädter sehr zufrieden. Von Würzburg ging es zurück ins Weserbergland. Auf der Heimfahrt ließen die Athleten ihre Auftritte noch einmal Revue passieren.