Von Rene Wenzel

Höxter (WB). Der 5:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen den Warburger SV hallt immer noch nach und macht die Gipfelstürmer stolz: Der SV Höxter steht wieder an der Spitze der Kreisliga A und will sich nicht mehr verdrängen lassen.

Nach zwei schwachen Auswärtsauftritten (1:1 in Bonenburg sowie einem 2:2 in Scherfede) soll an diesem Sonntag beim Tabellenfünften TuS Vinsebeck, der nur drei Zähler hinter dem SV Höxter liegt, ein Feuerwerk wie auf heimischen Platz abgeliefert werden. Im Rennen um die Tabellenführung sind Patzer nicht mehr erlaubt.

Die Konkurrenz wartet auf einen weiteren Ausrutscher der Rot-Weißen. Der Warburger SV, der FC Stahle, die SG Kollerbeck/Rischenau, der TuS Vinsebeck und TuS Bad Driburg liegen knapp hinter den Höxteranern in Lauerstellung. »Wir wollen oben dranbleiben.« Dieses Zitat stammt von Jürgen Voss, Trainer des Tabellenzweiten Warburger SV. Gegen Höxter waren die Warburger chancenlos. Jetzt gilt es, nicht den Anschluss zu verlieren.

Stark geschwächt

Bezirksliga-Absteiger Warburg hatte sich den ersten Platz erkämpft und musste diesen ausgerechnet in der Kreisstadt räumen. Die Warburger waren personell arg geschwächt, denn zehn Akteure fehlten. Zudem verletzte sich Jonas Bassermann bereits nach sechs Minuten schwer am Knie. »Er hat sich wahrscheinlich das Kreuzband gerissen. Eine genaue Diagnose erhalten wir nach einem MRT-Termin«, erklärte Voss. Leistungsträger wie Torwart Max Multhaupt, Leonard Adam, Max Schonlau oder auch Kevin Laqua fehlten ausgerechnet gegen Höxter. »Wahrscheinlich kehren am Sonntag gegen Bad Driburg zwei Akteure in die Mannschaft zurück«, hofft Voss. Nach dem 2:2 gegen die SG Altenbergen/Vörden und der Schlappe gegen den SVH durchleben die Warburger erstmals in dieser Saison eine Schwächephase. Jetzt geht es ausgerechnet gegen die kompakten Bad Driburger. Der TuS hat zwei Zähler weniger als Warburg und ist bis dato die einzige Mannschaft, welche die Punkte aus der Kreisstadt mitnehmen konnte.

SVH plant Aufstieg

Zurück zum SV Höxter, der den ersten Platz bei den heimstarken Vinsebecker Teutonen festigen will. »Vinsebeck spielt anders als Warburg. Sie sind kämpferisch viel stärker«, meint SVH-Coach Uwe Beck, der mit seinem Team unbedingt in die Bezirksliga will. Ein drittes Unentschieden in Folge auf gegnerischem Platz wollen sich die SVH-Akteure auf keinen Fall erlauben. »Fußball kann man in gewissen Momenten nicht erklären. Gegen Scherfede haben wir das bis dato schlechteste Spiel in meiner Zeit beim SVH gemacht. Eine Woche später folgte gegen Warburg der bislang stärkste Auftritt in meiner Amtszeit«, stellt der 30-jährige Beck heraus. In diesem Jahr treffen die Höxteraner noch auf den FC Stahle, den SV Albaxen, die TiG Brakel und die SG Altenbergen/Vörden. »Das Team hat gegen Warburg eine gute Reaktion gezeigt. Den Schwung wollen wir mitnehmen«, so der SVH-Coach. Über die Offensive muss er sich dabei keine Gedanken machen: 73 Tore nach 13 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Auch die Defensivabteilung steht mit erst 16 Gegentoren gut da. Das ist jeweils meisterlich.