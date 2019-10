Dennis Suchodola (links), hier gegen Canek Bicker vom SV Höxter, will mit dem FC Neuenheerse/H. in Brenkhausen siegen. Foto: Rene Wenzel

Von Jürgen Drüke und Fabian Scholz

Kreis Höxter (WB). Spitzenreiter SV Höxter gastiert beim Fünften TuS Vinsebeck. Der Zweite Warburger SV erwartet den Sechsten TuS Bad Driburg. Doch nicht nur im Aufstiegskampf wartet der 14. Spieltag in der Fußball-A-Liga mit Brisanz auf: Im absoluten Kellerduell kämpfen Schlusslicht SV Brenkhausen/Bosseborn und der Vorletzte FC Neuenheerse/Herbram an diesem Sonntag um den Anschluss. Der SV Bonenburg ist im Keller gegen den Vierten SG Kollerbeck/Rischenau gefordert. Bonenburgs Kapitän Lars Hoppe tippt diesmal den Ausgang der acht Partien. Der 24-jährige Mittelfeldspieler trägt die Kapitänsbinde seit vier Jahren.

FC Germete/Wormeln – SuS Gehrden/Altenheerse. Der Achte (18 Zähler) erwartet den Elften (elf Punkte). Der Vorjahreszweite FC Germete/Wormeln will sich mit einem Heimsieg zunächst einmal von der gefährdeten Zone und damit vom Gehrden/Altenheerse absetzen. Aufsteiger Gehrden/Altenheerse kommt immer besser in Fahrt und will nun in der Fremde unbedingt einen weiteren Gang hochfahren. Tipp Hoppe: 1:1

SV Albaxen – TiG Brakel. TiG Brakel spielt einmal mehr alles andere als konstant: Die türkische Mannschaft ist auch in der Saison 2019/20 eine Wundertüte. Platz sieben bedeuten bei 25 Punkten und lediglich fünf Zählern Rückstand auf Rang eins indes immer noch eine gute Ausgangslage. Aufsteiger SV Albaxen hat bereits stattliche 15 Punkte auf dem Konto und mit Stefan Rode einen der Top-Torjäger des Kreisoberhauses in seinen Reihen: 17 Treffer gehen auf das Konto des Youngsters, der aufgrund einer Verletzung drei der bisherigen 13 Partien noch nicht einmal mitbestreiten konnte. Der SVA ist mit seinem starken Angreifer durchaus zur Überraschung fähig. Tipp Hoppe: 1:3

FC Stahle – SG Altenbergen/Vörden. Der FC Stahle kommt immer besser in Tritt und ist als Dritter bei 28 Zählern lediglich noch zwei Punkte vom Gipfel und damit vom SV Höxter entfernt. Im günstigsten Fall wäre an diesem Sonntag sogar die Thronbesteigung möglich. Auf der anderen Seite werden die Protagonisten der SG Altenbergen/Vörden bestrebt sein, nach der schwachen Leistung und dem 0:6 gegen Vinsebeck eine Reaktion zu zeigen. Die Mannschaft des neuen Trainers Carsten Sager befindet sich mit 16 Punkten aus 13 Spielen andererseits voll im Soll. Tipp Hoppe: 3:0

TuS Vinsebeck – SV Höxter. Spitzenspiel in Vinsebeck: Die Teutonen wollen mit einem Heimsieg den Tabellenführer aus Höxter ärgern und würden gleichzeitig mit den Kreisstädtern nach Punkten gleichziehen. Die Höxteraner haben am vergangenen Sonntag beim 5:1 im Topspiel gegen den Warburger SV ihr Potenzial abgerufen und eine Ansage im Aufstiegskampf gemacht. Die Vinsebecker brauchen sich allerdings nicht verstecken, denn das 6:0 gegen Altenbergen/Vörden bedeutete ebenfalls ein Ausrufezeichen. Hüben wie drüben befinden sie sich in Topform. Dafür gibt es zwei weitere Belege: Der SVH stellt mit 73 erzielten Treffern die mit Abstand beste Offensive der Liga.Vinsebeck hat in 13 Spielen erst zweimal verloren. Tipp Hoppe: 2:1

Warburg arg gebeutet

Warburger SV – TuS Bad Driburg . Die Gastgeber wollen sich nach der Niederlage im Spitzenspiel mit einem Heimsieg zurückmelden. Das Team von Jürgen Voss hat auf heimischen Rasen erst einmal verloren. Allerdings fallen zahlreiche Leistungsträger aus. Jetzt hat es gegen den SV Höxter auch noch den 19-jährigen Jonas Basermann erwischt. Beim Mittelfeldspieler wird ein Kreuzbandriss vermutet. Der MRT-Termin ist am 29. Februar. Gegen Höxter fehlten den Warburgern laut Aussage von Voss zehn Stammkräfte. Auf der anderen Seite würden die Driburger, die nicht spektakulär, aber effektiv spielen, mit einem Sieg an Warburg vorbeiziehen. Tipp Hoppe: 2:2

SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen – SSV Würgassen. Beide Mannschaften stecken im Keller. An guten Tagen ist hüben wie drüben sehr viel möglich. Das Potenzial für eine bessere Platzierung ist bei beiden Teams gegeben. Den Nachweis dafür wollen sie erneut erbringen. Tipp Hoppe: 1:1

SV Brenkhausen/Bosseborn – FC Neuenheerse/Herbram. Seit vergangenen Sonntag ist es amtlich: Der SVB/B ist Letzter in der A-Liga. Das hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Ausgerechnet der FC Neuenheerse/Herbram ist mit dem ersten Saisonsieg und dem 3:2 gegen den SV Bonenburg am Dinosaurier der A-Liga vorbeigezogen. Die Art und Weise wie hilf- und harmlos sich der SVB/B beim 0:4 in Würgassen präsentierte war erschreckend. Die Ursachen dafür sollen demnach intern bekannt sein. Neuenheerse will das Momentum nutzen und sich mit dem zweiten Dreier in Folge im Keller in Position für die Aufholjagd bringen. Tipp Hoppe: 0:1

SV Bonenburg – SG Kollerbeck/Rischenau. Die Gastgeber befinden sich auf Talfahrt. Den letzten Dreier gab es am 18. August mit dem 3:2-Erfolg gegen den SV Brenkhausen/Bosseborn. Gegen die inzwischen im Aufstiegskampf befindlichen Gäste dürfte es enorm schwer werden, den dritten Saisonsieg einzufahren. »Wir bekommen es mit einem sehr starken Team zu tun. Trotzdem setzen wir auf den Heimvorteil und wollen mindestens einen Punkt behalten«, sagt SVB-Kapitän Lars Hoppe. Tipp Hoppe: 2:2