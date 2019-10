Von Fabian Scholz

SSV Würgassen – SV Bonenburg 0:4 (0:2) Bonenburg dominierte von Beginn an die Partie. Lars Hoppe markierte nach 22 Minuten die 1:0-Führung der Gäste. Jochen Jochheim erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (38.). Nach dem Seitenwechsel waren es erneut Jochheim (63.) und Kapitän Hoppe (73.) die das Ergebnis auf 4:0 schraubten. »Unsere Einstellung auf dem Platz war nicht gut. So kann man keine Punkte holen«, ärgerte sich SSV-Trainer Sebastian Naskrent nach Abpfiff des Nachholspiels.

FC Germete/Wormeln – SuS Gehrden/Altenheerse 1:1 (1:0) »Wir waren nicht clever genug. Vor allem in Halbzeit zwei müssen wir unsere vielen Chancen besser nutzen«, resümierte Germetes Trainer Thomas Waldeier. Florian Lücke schoss ein Team nach 39 Minuten mit 1:0 in Führung. In der 69. Minute sah Germetes Samuel Barbosa Martins die Gelb-Rote Karte. In der 92. Minute glich Gehrden zum späten 1:1 aus. »In der ersten Halbzeit haben wir nicht stattgefunden. Nach der Pause haben wir ein anderes Gesicht gezeigt und auch verdient einen Punkt geholt«, berichtete Gehrdens Coach Michael Puhl.

SV Albaxen – TiG Brakel 0:3 (0:1) »Individuelle Fehler wurden heute knallhart bestraft. In Halbzeit zwei haben wir TiG ganz gut unter Druck gesetzt. Grundsätzlich bin ich mit unserer Leistung einigermaßen zufrieden«, resümierte SV-Trainer Oliver Bönnighausen. Für TiG trugen sich Kadir Cem Gündogan (25.), Melik Cigla (50.) und Souleymane Sylla (85.) als Torschützen beim 3:0-Sieg ein. »Das war ein absolut verdienter Sieg. Wir haben unsere Chancen verwertet und defensiv kaum etwas anbrennen lassen«, so TiG-Trainer Cihan Gündogan.

FC Stahle – SG Altenbergen/Vörden 4:1 (1:1) »Wir haben insgesamt etwas zu kompliziert gespielt. Erst in Halbzeit zwei hatten wir dann mehr Struktur in unserem Spiel. Der Sieg ist völlig verdient«, berichtete Stahles Trainer Andreas Struck. Andre Horst Weintritt brachte die Gäste zunächst mit 1:0 in Führung (16.). Rene Wenzel (28., 57., 66.) und Andre Struck (62.) drehten die Partie auf 4:1 für die Hausherren. »Das Ergebnis ist am Ende etwas zu hoch. Mein Team hat gekämpft und gut gespielt. Stahle war einfach insgesamt cleverer«, fasste SG-Trainer Carsten Sager zusammen.

TuS Vinsebeck – SV Höxter 1:4 (1:1) »Wir haben verdient gewonnen. Vor allem nach der Pause haben wir in allen Bereichen überzeugt. Es war ein intensives Spiel«, resümierte SV-Trainer Uwe Beck. Nico Trepschick (34.) markierte die 1:0-Führung der Kreisstädter. Julien Fricke glich nach 38 Minuten für die Gastgeber aus. Nach der Pause stellten Kevin Wilms (59.), Kevin Dierks (77.) und erneut Trepschick (79.) den 4:1-Endstand her. »Höxters Sieg ist verdient, aber zwei Tore zu hoch. Es war insgesamt ein gutes Spiel. Ich bin mit unserer Leistung zufrieden«, so TuS-Trainer Maik Disse.

Warburger SV – TuS Bad Driburg 0:2 (0:2) »Wir hatten viele Chancen, aber zu wenig Kontrolle im eigenen Spiel. Der Sieg ist völlig verdient. Es war kein perfektes Spiel«, berichtete TuS-Trainer Dennis Hustadt. Dennis Poggenberg (10.) und Marc Düsing (35.) sorgten für die beiden Driburger Treffer.

SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen – SSV Würgassen 6:0 (4:0) »Unsere Niederlage ist auch in der Höhe verdient. Wir haben vor allem den Beginn völlig verschlafen«, resümierte Würgassens Trainer Sebastian Naskrent. Für die SG trugen sich Eugen Deibert (9.), Patrick Vesper (10., 18., 90.), Toni Norberts (12.) und Dominik Flottau (70.) als Torschützen ein. »Das Ergebnis dürfen wir nicht überbewerten. Würgassen hatte personelle Probleme. Dennoch sind wir sehr glücklich über den Sieg«, so SG-Coach Karl Schröder.

SV Brenkhausen/Bosseborn – FC Neuenheerse/Herbram 3:2 (3:1) »Aufgrund der ersten Halbzeit haben wir hochverdient gewonnen. Wir hätten die Partie eher entscheiden müssen«, freute sich Brenkhausens Trainer Thorsten Diekmann über den wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Romuald Piegza (10., 35.) und Dominik Rüßmann (30.) trafen für die Gastgeber. Hubertus Sökefeld (24.) und Mirco Paschen (87.) trafen für Neuenheerse.

SV Bonenburg – SG Kollerbeck/Rischenau 1:5 (0:2) »Wir sind erst nach dem frühen 0:2 wirklich aufgewacht. Gegen einen qualitativ hochwertigen Gegner war nichts drin«, meinte Bonenburgs Coach Hubertus Schade. Für die SG trafen Michael Meyer (6., 15.), Lukas Meyer (51.), Tore Schäfer (68.) und Raphael Föst (85.). Den Bonenburger Ehrentreffer besorgte Roland Seewald nach 73 Minuten. »Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Die frühe Führung war wichtig«, berichtete SG-Trainer Andreas Niemann.