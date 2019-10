Von Lena Brinkmann und Felix Senftleben

SV Ottbergen/Bruchhausen – SV Thülen 3:2 (2:2). Im Vergleich zum Derbysieg zeigte der SV Ottbergen/Bruchhausen zu Hause gegen den Tabellenzehnten ein ganz anderes Gesicht und gewann am Ende nur knapp. »Das war eine schlechte Leistung. Wir hatten überhaupt keine Einstellung und kein Zugriff auf die Partie«, kritisierte Ottbergens Trainer Manuel Bohnert. Mit mangelndem Zweikampfverhalten und vielen Fehlpässen baute die Heimelf die in dieser Saison nicht von Erfolg verwöhnten Gäste aus dem Sauerland auf. So stand es zur Pause ruck zuck 2:2. Mit einem Sonntagsschuss traf Katharina Wetzel in der 5. Minute zum 1:0 für Ottbergen. Doch dem SV Thülen gelang immer kurz darauf der Ausgleich durch Treffer von Maja Waßmann (9. und 34. Minute). Zuvor schoss Julia Oebbeke das zwischenzeitliche 2:1 (31.) für die Heimelf. Im Vergleich zum Derby rotierte Manuel Bohnert in der Aufstellung. Zudem sollte die erkältete Torjägerin Mariella Oebbeke gegen Thülen eigentlich noch gar nicht spielen. Doch Ottbergens Coach blieb bei dem Spielstand nichts anderes übrig als zu wechseln. »Mit den Einwechslungen von Mariella Oebbeke und Lena Hülkenberg haben wir in der zweiten Halbzeit mehr Schwung bekommen«, meinte Bohnert. Aber auch der SV Thülen blieb dran noch den Siegtreffer zu erzielen. Doch in der 85. Minute schoss Lena Hülkenberg nach Vorlage von Mariella Oebbeke den Siegtreffer zum 3:2 für Ottbergen.

SV Ottbergen/Bruchhausen: Böttcher – Holtemeyer, Kreylos, Bobbert, Saalfeld, Butterwegge (80. Bohnert), Wiedenbruch, P. Hillebrand (46. Hülkenberg), J. Oebbeke, Wetzel, Niggemeyer (60. M. Oebbeke).

Arminia Bielefeld II - Phönix Höxter 1:7 (0:3). »Ein super Spiel von uns, ein überzeugender Auftritt über 90 Minuten«, freute sich Phönix-Trainer Sascha Zeisberg, der diesmal ohne seinen Trainerkollegen Philipp Müller an der Seitenlinie stand. Bereits nach 180 Sekunden brachte Judith Fischer die Gäste in Führung. Durch ein Eigentor kam Phönix in der 29. Minute zur 2:0-Führung. Wenige Sekunden später erhöhte Lara Jane Frederiksdotter auf 3:0. Nach dem Pausentee war Phönix direkt wieder im Spiel. Fünf Minuten nach Wiederbeginn war Smith nach Vorarbeit von Hannah Fischer zur Stelle – 4:0. »Anschließend haben wir das Spiel 20 Minuten lang verwaltet. Durch die Einwechslung von Lara Stock wurden wir in der Offensive variabler«, berichtete der Übungsleiter. Nach mustergültiger Vorarbeit von der eingewechselten Lara Stock gelang Judith Fischer ihr zweiter Treffer. Caroline Berdin, ebenfalls an der Entstehung des schön herausgespielten fünften Tores beteiligt, belohnte sich mit einem Doppelpack für ihre gute Leistung – (79. Minute, 89.). In der Schlussminute gelang den Gastgeberinnen noch der Ehrentreffer – 1:7. »In den letzten Wochen hatten wir das Fußballerische ein wenig vermissen lassen. Das wurde heute aber wieder sehr gut umgesetzt. Wir haben ein hohes Pressing betrieben, ein tolles Fußballspiel abgeliefert und am Ende verdient gewonnen«, zog Zeisberg sein Fazit.

Phönix Höxter: Rauchmann – Rode, Aarents, Smith, J. Fischer, Beyer, Fredriksdotter (60. Stock), Busch (85. Lutz), H. Fischer, Hüttig (82. Augustin), Berdin