In der Jungen 11-Konkurrenz hat der Kreis Höxter-Warburg kräftig abgeräumt: Paul von Heesen (TuS Bad Driburg), Jonas Arndt (SV Ossendorf), Noah Oeynhausen (DJK Adler Brakel) und Simon Arndt (SV Ossendorf, von links) haben zusammen sieben Medaillen gewonnen. Das war für andere Kreise kaum noch Platz auf dem Siegertreppchen. Foto: Ingo Notz

Von Sylvia Rasche

Kreis Höxter (WB). Zwölf Titel, elf Vizemeisterschaften und elf Bronzemedaillen. Das ist die einmal mehr beeindruckende Ausbeute der Tischtennistalente des Kreises Höxter-Warburg bei den Bezirksmeisterschaften in Löhne. Unter anderem sicherten sich die Brakeler Oberligaspielerin Nina Seibt und der Bergheimer Verbandsligaspieler Leon Geminger die Titel in den Königsklassen der Mädchen und Jungen 18.

»Mehr kann kam nicht erwarten. Das war die optimale Ausbeute«, betont Marco Pucker, stellvertretender Abteilungsleiter des SV Bergheim. Allein die Bergheimer Mädchen haben fünf Goldmedaillen gewonnen. Mit einem Großaufgebot von 21 Akteuren war der TuS Bad Driburg in Löhne vertreten. »Alle haben die Erwartungen erfüllt. Wir hatten insgesamt 14 Podiumsplätze«, hebt TuS-Jugendwart Kevin Kösling hervor.

Bergheimer nehmen Doppel-Revanche

Mädchen 18: Im Einzel- und Doppelfinale waren die heimischen Mädchen unter sich. Nina Seibt vom Damen-Oberligisten DJK Adler Brakel marschierte ohne Satzverlust durch das Turnier zum Titel. Das Finale stand trotzdem mit dreimal 11:9 gegen die Bergheimerin Amelie Pucker auf des Messers Schneide.

Im Doppel hatten Amelie Pucker und Miriam Thiele (SV Bergheim) wie auch Nina Seibt und Celine Dierkes (DJK Brakel/TTV Daseburg) auf dem Weg ins Endspiel keine Mühe. Hier lieferten sich die beiden Kreis-Duos einen harten Kampf, den die Bergheimerinnen schließlich nach 0:2-Rückstand mit 11:9 im Entscheidungssatz für sich entschieden – und damit Revanche für die Vorjahresniederlage an gleicher Stelle nahmen. Dritte wurden Alex Eirich/Saray Rey Mesta (Bad Driburg/Brakel)

Leon Geminger trumpft auf

Jungen 18: Leon Geminger, der im Jugendbereich für seinen Heimatverein TuS Bad Driburg aufschlägt, im Herren-Bereich aber zum Verbandsliga-Team des SV Bergheim zählt, hat sich den Titel gesichert. Im gesamten Turnierverlauf gab der 16-Jährige nur zwei Sätze ab! »Leon hat sich sehr stark präsentiert«, erklärte sein SVB-Teamkollege Marco Pucker. Dazu gab es Bronze im Doppel mit Tim Leßmann aus Lage.

Fabio Zelici schrammt am Finale vorbei

Jungen 15: Nur die beiden Bad Driburger Fabio Zelici und Noah Geminger schafften den Sprung ins Hauptfeld. Während Geminger, der noch der 13-er Klasse angehört, im Achtelfinale ausschied, spielte sich der an zwei gesetzte Zelici bis ins Halbfinale, verlor dort aber in fünf Sätzen gegen den späteren Bezirksmeister.

Ab dem Halbfinale unter sich

Mädchen 15: Ab dem Halbfinale waren die heimischen Mädchen unter sich. Eine stark aufspielende Lina-Marie Engelmann (SV Bergheim) holte sich den Titel nicht nur ohne Satzverlust, die Damen-NRW-Ligaspielerin dominierte auch die einzelnen Durchgänge und gab dabei nie mehr als sechs Punkte ab. Vizemeisterin wurde Kreismeisterin Johanna Justus vor ihrer Schwester Greta Justus und der Daseburgerin Marleen Hinze, die beide Bronze gewannen. Das Quartett und Saray Rey Mesta als Viertelfinalistin dürfen bei den Westdeutschen Meisterschaften aufschlagen. Im Doppel setzte sich die Dominanz fort. Lina-Marie Engelmann und Caroline Pucker siegten vor Greta und Johanna Justus. Bronze holten Franka Holzinger/Saray Rey Mesta (Bad Driburg/Brakel) und Mona Schmitz vom TTV Daseburg mit ihrer Langenberger Partnerin Pia Langanki.

Pucker und Hanewinkel räumen doppelt ab

Mädchen 13: Doppelten Grund zur Freude hat die Bergheimerin Carolina Pucker, die sich die Titel im Einzel und im Doppel an der Seite der Daseburgerin Mona Schmitz sicherte. Im Einzel erwiesen sich die Driburgerin Franka Holzinger im Halbfinale und die Mennighüffenerin Lara Deppe im Finale als harte Brocken. Doch Pucker behielt den Überblick und siegte jeweils in fünf Sätzen. Holzinger holte damit Bronze im Einzel und auch im Doppel an der Seite ihrer Vereinskollegin Anna Eirich.

Jungen 13: Leon Hanewinkel vom 1. FC Bühne hat sich beide Titel gesichert. Im Einzel gab er auf dem Weg ins Endspiel nur einen einzigen Satz ab. Gegen den Bad Driburger Noah Geminger lag Hanewinkel dann 0:1 hinten, drehte die Partie aber und gewann den Titel. Geminger hatte zuvor ein spannendes Halbfinale in fünf Durchgängen gewonnen und dabei Nervenstärke bewiesen. Im Doppel taten sich beide Finalisten zusammen und marschierten ohne Satzverlust zur Goldmedaille.

Kompletter Medaillensatz der Jungen 11

Jungen 11: Bei den Jüngsten gab es einen kompletten Medaillensatz für die Akteure des Kreises Höxter-Warburg. Gold sicherte sich Noah Oeynhausen, der den vierten Satz im Finale gegen den Ossendorfer Jonas Arndt mit 21:19 (!) für sich entschied. Bronze holte sich der Bad Driburger Paul von Heesen. Im Doppel waren die Ossendorfer Zwillinge Simon und Jonas Arndt wie schon bei den Kreismeisterschaften nicht zu schlagen. Sie holten sich den Titel vor Noah Oeynhausen/Paul von Heesen.

Driburgerinnen auf dem Doppel-Thron

Mädchen 11: Leah Miller vom TuS Bad Driburg ist neue Vize-Bezirksmeisterin. Vereinskollegin Lina Geminger sicherte sich Bronze, nachdem sie im Halbfinale gegen die große Favoritin aus Geseke schon 2:0 und 10:8 führte, aber noch unterlag. Im Doppel standen Miller und Geminger gemeinsam ganz oben auf dem Treppchen. Sie setzten sich im Finale gegen die Ossendorferinnen Joleen Kupsch und Lina Hartmann durch.