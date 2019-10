Boffzen (WB/fel). Der Klassiker in der Kreisliga Holzminden steigt Allerheiligen: FC 08 Boffzen kontra MTV Fürstenberg. Angepfiffen wird das Derby am Freitagabend um 19 Uhr im Boffzener Sollingstadion. Hüben wie drüben sind die Erwartungen hoch. Es geht um den Anschluss nach oben. Was erwarten Niklas Hamatschek vom FC 08 Boffzen und Florian Pottmeier vom MTV Fürstenberg von dem Duell? Felix Senftleben hat bei den beiden Kapitänen nachgefragt und ist oft auf Übereinstimmung gestoßen.

In der vergangenen Saison gewann der MTV Fürstenberg einmal im Kreispokal und einmal in der Meisterschaft. Der FC Boffzen gewann das Rückspiel im Kampf um Punkte mit 3:0. Also 2:1 für den MTV im abgelaufenen Spieljahr Wer wird sich diesmal durchsetzen?

Niklas Hamatschek: In der Meisterschaft will der FC Boffzen nun zweimal die Nase vorne haben. Derbysiege gegen Fürstenberg sorgen für einen enormen Push. In den vergangenen Jahren haben wir das Duell ehr oft entschieden. Die Statistik soll unbedingt weiter verbessert werden. FLorian Pottmeier: Der Sieg im Kreispokal gegen Boffzen, kurz vor Schluss gelang uns damals der goldene Treffer, war enorm wichtig für uns. Das Selbstbewusstsein wurde zwangsläufig größer und die Leistungen noch besser. In den Meisterschaftsspielen war ich leider nicht dabei, da ich mich für einige Monate im Ausland befand. Natürlich wurde ich über das jeweilige Spielgeschehen informiert.

Welches direkte Aufeinandertreffen ist Euch ganz besonders in Erinnerung geblieben?

Hamatschek: Ich denke gerne an das 3:0 des FCB in der abgelaufenen Saison zurück. Das war eine gelungene Revanche für die beiden vorhergehenden Niederlagen, die hatten sehr an uns genagt. Beim Rückspiel in Fürstenberg hat bei uns alles gepasst. So muss es am Freitag erneut sein, ansonsten wird es schwierig mit einem Sieg.

Pottmeier: Solange kenne ich die Historie zwischen beiden Mannschaften noch nicht. Für mich war es der Sieg im Kreispokalspiel. Es war eine umkämpfte Begegnung mit dem guten Ende für den MTV Fürstenberg. Der Erfolg hat bei uns viel Power freigesetzt, so dass wir am Ende sogar Kreispokalsieger geworden sind.

Die Brisanz und das Prestige sind zwischen beiden Mannschaften immer hoch angesiedelt. Warum ist das Zuschauerinteresse nicht mehr so hoch? Vor einigen Jahren waren es noch hunderte von Zuschauern, wenn der FCB und der MTV aufeinandertrafen.

Hamatschek: Nach wie vor sind die Spiele zwischen dem MTV und dem FCB etwas Besonderes. Das Zuschauerinteresse am Amateurfußball ist generell zurückgegangen. Das hängt auch mit dem veränderten Freizeitverhalten zusammen. Am Freitagabend werden sicherlich auch zahlreiche Fußballer und Fans aus dem Kreis Höxter in Boffzen sein, denn in NRW ist Allerheiligen und damit Feiertag. Pottmeier: Ich bin seit 2014 beim MTV und habe damit bereits einige Derbys gegen den FCB erleben dürfen. Die Spiele haben ihre Eigendynamik. Ich kann Niklas nur zustimmen, das Interesse am Amateurfußball nimmt leider ab. Darunter leidet natürlich auch die Resonanz der Spiele zwischen Fürstenberg und Boffzen. Nichtsdestotrotz gehe ich Freitag auch von einer tollen Kulisse aus. Wenn das Wetter mitspielt, wird das was.

Während sich der MTV Fürstenberg ein beachtliches 1:1 gegen den Meisterschaftsfavoriten SV Holzminden holte, ist die Partie des FC nach zehn Minuten abgebrochen worden. Der Kirchbraker Schlussmann hatte sich eine schwere Verletzung zugezogen. Ist das nun ein Nachteil für die Boffzener?

Hamatschek: Der Spielabbruch in Kirchbrak hat für uns keinerlei Wirkung. Aus den vergangenen vier Spielen haben wir zehn von zwölf Zählern geholt. Unser Selbstbewusstsein ist sehr groß. Diese Serie soll gegen Fürstenberg nun natürlich fortgesetzt werden. POTTmeier: Wir haben uns die vergangenen Wochen etwas anders vorgestellt, es gab leider einige unnötige Niederlagen. Der Auftritt gegen Holzminden war gut und hat enormen Auftrieb gegeben. Dabei hat jeder Akteur für seinen Mitspieler gekämpft. Nur so können wir auch gegen den FC Boffzen als Sieger vom Platz gehen. Der FCB ist in einer sehr guten Form und wird uns alles abverlangen.

Wie wichtig ist ein Derbysieg für den weiteren Saisonverlauf?

Hamatschek: Ein Derbysieg gibt generell immer Auftrieb und einen Schub. Der Erfolg gegen Fürstenberg ist deshalb im Hinblick auf die Rückrunde wichtig. Pottmeier: Ein Derbysieg tut immer gut und bringt uns voran. Danach ist das Selbstvertrauen groß und viele Schritte fallen leichter. So bin ich wie Niklas der Meinung, dass ein Sieg an diesem Freitag viel bewirken kann.