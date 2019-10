Von Jürgen Drüke und Fabian Scholz

Kreis Höxter (WB). Das Topspiel wird an diesem Sonntag unter Flutlicht angepfiffen: Spitzenreiter SV Höxter (33 Punkte) spielt gegen den Tabellenzweiten FC Stahle (31 Zähler) ab 17 Uhr. Lachender Dritter im Kampf um Platz eins könnte der SV Kollerbeck (31 Punkte) sein, der den Vorletzten SV Brenkhausen/Bosseborn bereits um 14.30 Uhr zum Derby empfängt. Mit dem TuS Bad Driburg und dem TuS Vinsebeck stehen sich zwei Verfolger gegenüber. Die SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen erwartet Schlusslicht FC Neuenheerse/Herbram zum Kellerduell. Den 15. Spieltag tippt Eugen Deibert, Kapitän der SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen. Der 30-jährige offensive Mittelfeldspieler spielt in der 13. Saison in Scherfede und ist seit sechs Jahren Kapitän.

TiG Brakel – FC Germete/Wormeln. Der Sechste TiG liegt fünf Punkte hinter Primus SV Höxter. Das Team von Cihan Gündogan nimmt gegen Germete die Favoritenrolle ein. Zu Hause gewann Brakel fünf von sieben Spielen. Germete befindet sich mit 19 Punkten aktuell als Achter in der goldenen Mitte. Das Team von Thomas Waldeier spielt konstant. Die Partie wird bereits um 13 Uhr angepfiffen. Tipp Deibert: 3:1

SuS Gehrden/Altenheerse – SV Bonenburg. Im Kellerduell zählt für beide Teams nur der Sieg. Ein Unentschieden würde nicht weiterhelfen. Der Zwölfte Gehrden hat zehn der bis dato zwölf ergatterten Punkte auf heimischen Rasen geholt. Zwangsläufig baut die Mannschaft von Michael Puhl gegen den Dreizehnten Bonenburg (elf Punkte) auf die Heimstärke Die Bonenburger haben sich zuletzt mit dem 4:0-Erfolg gegen personell arg gebeutelte Würgassener zumindest etwas Luft verschafft. Tipp Deibert: 2:2

SG Kollerbeck/Rischenau – SV Brenkhausen/Bosseborn. Die Gastgeber sind der haushohe Favorit. Die SG ist seit zwölf Spielen ungeschlagen und könnte mit einem Heimsieg sogar die Tabellenspitze erobern. Auf eigenem Platz verlor das Team von Andreas Niemann noch kein Spiel. Der SV Brenkhausen/Bosseborn gewann zuletzt 3:2 gegen den FC Neuenheerse/Herbram. Die junge Mannschaft der Gäste befindet sich vollends in der Entwicklungsphase und hat nur ein Ziel – den Klassenerhalt. Tipp Deibert: 4:0

FC Neuenheerse/Herbram – SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen. Kellerduell in Neuenheerse: Das Team von Frank Ziegeroski will zu Hause unbedingt den zweiten Sieg. Nur ein Dreier würde die Chancen auf den Klassenerhalt aufrechterhalten. Scherfede könnte sein Punktekonto mit einem Sieg auf 16 Punkte schrauben und den Abstand auf die Abstiegsränge auf neun Punkte vergrößern. »Wir wollen die Leistung des 6:0-Erfolgs gegen Würgassen wiederholen und den nächsten Sieg«, sieht SG-Kapitän Eugen Deibert sehr gute Chancen. Tipp Deibert: 0:4

SSV Würgassen – Warburger SV. Der SSV geht nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge und 0:10 Toren als krasser Außenseiter in die Partie auf eigenem Platz. Ein Punktgewinn gegen den Tabellenfünften Warburg (29 Punkte) wäre eine dicke Überraschung. ­Allerdings befinden sich die Gäste aktuell in einer alles andere als guten Form. Die Elf von Jürgen Voss ist bereits seit drei Spielen sieglos. Der Anschluss zu den Topteams reißt so ab. Tipp Deibert: 1:5

TuS Bad Driburg – TuS Vinsebeck. Beide Teams streben im Verfolgerduell den Dreier an. Driburg (30 Punkte) baut auf den Heimvorteil – vor heimischer Kulisse wollen sie auch gegen die starken Vinsebecker (27 Punkte) nichts anbrennen lassen. Die Teutonen wiederum haben trotz des 1:4 am vergangenen Sonntag gegen Höxter eine gute Leistung gezeigt und wollen wieder in die Top-Five. Hier befindet sich Bad Driburg auf Rang vier. Tipp Deibert: 3:0

SG Altenbergen/Vörden – SV Albaxen. Mittelfeldduell in Altenbergen. Beide Teams wollen sich mit einem Sieg in der Tabelle noch komfortabler einrichten. Die SG (16 Punkte) ist etwas außer Tritt, denn das Team von Carsten Sager wartet seit vier Spielen auf den fünften Dreier. Der letzte Sieg des SVA (15 Punkte) liegt sogar sechs Spiele zurück. Hüben wie drüben soll die Durst­strecke unbedingt beendet werden? Tipp Deibert: 1:1

SV Höxter – FC Stahle. Spitzenspiel in Höxter. Der Tabellenführer hat sich in den Topduellen zuletzt (5:1 gegen den Warburger SV und 4:1 gegen den TuS Vinsebeck) von seiner besten Seite gezeigt. Das soll gegen den seit Wochen in guter Form aufspielenden FC Stahle wieder so sein. Die Kreisstädter wollen den dritten Aufstiegskonkurrenten abblitzen lassen und den Gipfel mehr und mehr für sich allein beanspruchen. Stahle liebäugelt wiederum mit der Spitze und will den SVH nach dieser Partie einen Zähler hinter sich sehen. Erstmals würden die Schwarz-Weißen damit den ersten Platz belegen – und das am letzten Hinrundenspieltag. Wenn das kein Timing wäre! »Wenn Höxter an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpft, dann werden sie erneut gewinnen«, prognostiziert Deibert den Ausgang. Tipp Deibert: 3:1