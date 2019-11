Boffzen (WB/fel). Die Serie des FC Boffzen ist in der Kreisliga Holzminden gerissen: Die Blau-Gelben verlieren nach 2:1-Pausenführung mit 2:3-Toren beim VfL Dielmissen. Der FCB belegt mit 20 Punkten aus zwölf Spielen den vierten Platz.

Bin schlechten Platzverhältnissen startete der FCB mit Anlaufproblemen. Dielmissen ging in die Offensive und kam nach fünf Minuten zur ersten Chance: FCB-Schlussmann Felix Senftleben zeigte sich nach einem Schuss von Dielmissens Stürmer Mark Meier-Mahlert auf dem Posten. Nach einem Konter traf FCB-Mittelfeldakteur Leon Ritter kurz darauf nur das Außennetz des VfL-Tores. Die Gastgeber waren spielbestimmend und belohnten sich in der 26. Minute: Mit einem gefühlvollen Schlenzer ins lange Eck brachte Kasim Yildiz den VfL in Führung. Aufgrund zweier Geschenke der Dielmisser Hintermannschaft drehten die 08er dank eines Doppelpacks von Marec Wenzel die Partie binnen weniger Sekunden (39. und 40. Minute).

Kraft fehlt

In der zweiten Halbzeit verließen die FCB-Protagonisten mehr und mehr die Kräfte. Die intensiven und kampfbetonten Spiele in den Vorwochen waren nicht spurlos an den Boffzenern vorübergegangen.

Es spielte nahezu nur noch der VfL, der nach einem Kopfballtor von Jan Warnecke im Anschluss an einen Eckball ausglich. Nur vier Minuten später zeigte sich Senftleben im direkten Duell mit Meier-Mahlert auf dem Posten und verhinderte den Rückstand. Mit seinem zweiten Tor erzielte Warnecke den Siegtreffer zum 3:2 . Der Dielmissener Sertan Selcuk scheiterte kurz danach an Senftleben. »Wir haben zu wenig investiert. Ein Punkt wäre nicht verdient gewesen«, resümierte ein enttäuschter FCB-Trainer Serhat Kara. »Es ist ein verdienter Erfolg. Wir sind gut gestartet und haben Boffzen mit zwei geschenkten Toren ins Spiel kommen lassen. Die Jungs haben Moral gezeigt und sich für ihre Vorstellung belohnt«, lobte VfL-Trainer Michael Ahlers.

FC 08 Boffzen: Senftleben – Sündermann, Hamatschek, Leßmann, Ritter, Yüceer, Krause, C. Böker (46. M. Böker), Urlacher (83. Erdogan), Witte, Wenzel

Der MTV Fürstenberg hatte am vergangenen Sonntag spielfrei. Das Team belegt mit 14 Punkten aus elf Spielen den zehnten Platz. Das Spiel des SV Holzminden gegen Lenne ist ausgefallen. Die ursprünglich als Meisterschaftsfavorit gestarteten Holzmindener bringen es nach elf Begegnungen auf 17 Punkte und sind Siebter.