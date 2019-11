Von Rene Wenzel

»Das war schon ganz schön emotional«, sagt Bönnighausen über das Gespräch mit der Mannschaft. Nach vielen Erfolgen und dem Aufstieg im Sommer zieht sich der 28-Jährige nach den noch zwei ausbleibenden Spielen im Jahr 2019 von seiner Aufgabe zurück. Die Gedanken reifen schon mehrere Monate. Eine anstehende Knie-Operation sorgt für die Entscheidung.

»Ich werde Anfang Februar am vorderen Kreuzband operiert und kann nicht mehr so richtig mitwirken. Das wäre nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dafür bin ich einfach nicht der Typ«, erklärt der scheidende SVA-Trainer, der aufgrund der sportlichen Situation nicht hingeschmissen hätte. Die Blau-Weißen stehen mit 15 Punkten auf Rang zwölf. Bis zum ersten Abstiegsplatz beträgt der Vorsprung aktuell acht Zähler.

Bönnighausen berichtet, dass es noch ein paar andere ausschlaggebende Dinge neben der Knie-Operation gegeben habe. »Das bleibt aber intern«, betont der 28-Jährige. Nur so viel: »Als Kumpel kam ich in guten Zeiten auch immer gut an bei den Jungs. Ich hätte jetzt in der Situation auch mal mehr Arschloch sein müssen. Damit würde ich Freundschaften aufs Spiel setzen. Und das war es mir nicht Wert.« In der aktuellen Situation sei laut Bönnighausen kein Kumpel-Typ mehr gefragt.

Doch wie sehen die Wunschvorstellungen der Verantwortlichen aus? Obmann Sascha Oberste Berghaus beschäftigt sich bereits mit einigen Namen. »„Wir haben aber noch keinen potenziellen neuen Trainer angesprochen. Das wollen wir nächste Woche nach einer Sitzung mit Teilen des Mannschaftsrates und Co-Trainer Matthias ‚Hänisch‘ Stiewe machen«, sagt Oberste Berghaus. In den kommenden zwei, drei Wochen wolle man eine Lösung präsentieren. »Es muss ein Trainer sein, der zum Team und zu ‚Hänisch‘ passt. Es wäre schön, wenn der neue Coach mit dem Verein verbunden ist«, so der SVA-Obmann. Die Spieler sollen in diese Entscheidung mit eingebunden werden.

Auch Bönnighausen hat den Verantwortlichen bereits Namen vorgeschlagen. »Am Ende ist es wichtig, dass der SV Albaxen in der A-Liga bleibt«, betont der 28-Jährige.

Nach dem Aus von Werner Streich im Mai 2017 wurde Bönnighausen zum Cheftrainer befördert. »Mir hat diese Aufgabe immer unheimlich viel Spaß gemacht. Ich bin voll darin aufgegangen und kann es mir auch vorstellen, den SVA noch einmal zu trainieren. Jetzt brauche ich aber erstmal Zeit«, sagt der Albaxer. Den Dank von den Klub-Bossen hat er sich verdient. »Oli hat hier super Arbeit abgeliefert. Das kann man gar nicht hoch genug anrechnen.«