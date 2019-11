Von Felix Senftleben

Kreis Höxter (WB). Fast die halbe Liga zittert: In der Fußball-Kreisliga A kämpfen nach dem ersten Rückrundenspieltag gleich sieben von 16 Teams gegen den Abstieg – und blicken zudem mit Sorge auf die Bezirksligatabelle. Dort belegen aktuell drei heimische Mannschaften die vier Abstiegsplätze. Im schlimmsten Fall bedeutet das: Vier Vereine müssen aus der A-Liga absteigen. Wie oft geht der Blick Richtung Bezirksliga? Was sind die Stärken des eigenen Teams und warum klappt es am Ende doch mit dem Klassenerhalt? Diese Fragen beantworten die Trainer der sieben Vereine.

Scherfede setzt auf Kampfgeist

Karl Schröder (Trainer SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen): »Es sieht nicht rosig aus. Vor allem würde die Liga in der kommenden Saison durch die möglichen Bezirksligaabsteiger ja noch stärker werden. Wir rechnen mit drei Absteigern aus der A-Liga, was bedeutet, dass unser Ziel mindestens Platz 13 ist. Gegen direkte Konkurrenten haben wir einige Zähler liegen lassen. Das wollen wir verbessern. Wir haben eine solide Abwehr. Unser ausgeglichener Kader und unser Kampfgeist zeichnen uns aus.«

Gehrden/A. hält gut mit

Michael Puhl (Trainer SuS Gehrden/Altenheerse): Auf die Bezirksliga haben wir keinen Einfluss. Das Ziel bleibt der Klassenerhalt und dafür wollen wir so viele Punkte wie möglich sammeln. Wir haben gezeigt, dass wir mit den Teams aus der unteren Tabellenhälfte mithalten können. Lediglich die Top-Sechs sind eine Klasse für sich.«

Alabxen schlägt direkte Konkurrenz

Matthias Stiewe (Co-Trainer SV Albaxen): »Das könnte noch eine spannende Angelegenheit werden. Von Saisonbeginn an sind wir von drei Absteigern ausgegangen. In den letzten Spielen hatten wir nur eine magere Punktausbeute, allerdings haben wir die meisten direkten Gegner geschlagen. Das Team gibt nie auf. Das ist ein Pluspunkt in engeren Spielen. Ab Platz sieben kann jeder jeden schlagen.«

Bonenburg behält die Ruhe

Hubertus Schade (Trainer SV Bonenburg): »Es ist die erwartet schwere Saison. Klar kennen wir die Tabelle, jedoch lege ich wenig Wert auf Interpretationen. Da wir einen kleinen Kader haben, wiegt jeder Ausfall schwer. Selten können wir Einheiten im zweistelligen Bereich absolvieren. Es ist jedoch noch keine Trainingseinheit ausgefallen. Auch mit fünf, sechs Spielern findet ein Training im taktischen und individuellen Bereich statt. Auch wenn das jetzt zwei Euro für das Phrasenschwein sind, wie man trainiert, so spielt man auch. Wir werden in Ruhe weiter arbeiten, die Fitness herstellen und eine sehr gute Rückrunde spielen. Aufgrund der mannschaftlichen Geschlossenheit wird der SV 21 Bonenburg auch in der nächsten Saison in der A-Liga spielen.«

Würgassens Auftakt hängt noch nach

Sebastian Naskrent (Trainer SSV Würgassen): »Ein Auge richtet sich immer gen Bezirksliga. Jedoch müssen wir erst mal unsere Hausaufgaben erledigen. Durch den schwachen Saisonstart mit sieben Niederlagen in Folge haben wir uns selbst eine große Hypothek aufgetragen. Der Zusammenhalt ist unsere große Stärke. Der Stamm kennt sich seit zehn Jahren und unternimmt auch abseits des Platzes viel. Das kann gerade in engen Spielen ein wichtiger Faktor werden.«

Brenkhausen im Lernprozess

Thorsten Diekmann (Trainer SV Brenkhausen/Bosseborn): »Vor der Saison hat sich eine komplett neue Mannschaft gebildet. Da sind wir in den ersten Spielen nicht über Lernprozesse hinausgekommen, weshalb wir eine Negativserie hatten. Aus diesem Strudel müssen wir nun heraus kommen. Ich schaue aktuell nicht auf die Bezirksliga. In erster Linie müssen wir selbst punkten. Wenn es eng wird, wird der Blick sicher öfter Richtung Bezirksliga gehen. Wir müssen weiter an uns glauben. Ich stehe voll und ganz hinter meiner Mannschaft und bin überzeugt, dass wir das Ruder noch rumreißen, wenn wir alles reinwerfen. In der Rückserie werden zwei Leistungsträger wieder zum Team stoßen, dann gewinnen wir noch mal an Qualität.«

Neuenheerses Coach sieht Chancen

Frank Ziegeroski (Trainer FC Neuenheerse/Herbram): »Brakel II und der TSC Steinheim werden absteigen. Hinzu wird sich der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen oder der VfR Borgentreich gesellen. Mein Team muss sich an die eigene Nase fassen. Ich bin seit April hier und so etwas kenne ich nicht. Teilweise sind wir sechs Mann beim Training, da kann man nichts Vernünftiges machen. Als Trainer kann ich nur Training anbieten. Den entscheidenden Schritt müssen die Jungs machen, indem sie das Training wahr nehmen. Wir hatten aber auch viele Verletzte. Bei der 2:3-Niederlage in Warburg am Sonntag haben mir acht Spieler gefehlt. Da wir keine zweite Mannschaft haben, ist das nicht zu kompensieren. Wir haben noch Chancen, jedoch muss unser Verletzungspech dafür aufhören und die Jungs müssen endlich wach werden und sich aufraffen.«