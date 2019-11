Für Phönix-Neuzugang Jennifer Smith (links) ist das Topspiel etwas ganz Besonderes: Sie hat ihre ganze bisherige Fußballlaufbahn beim SC Borchen verbracht. Jana Schulz (rechts) will mit dem SV Ottbergen/Bruchhausen in Lemgo punkten. Foto: Lena Brinkmann

Von Lena Brinkmann

Kreis Höxter (WB). Zum Hinrunden-Abschluss bestreiten die beiden heimischen Frauenfußball-Landesligisten an diesem Sonntag jeweils ein Topspiel. Der Tabellenvierte Phönix Höxter empfängt Spitzenreiter SC Borchen. Der Dritte SV Ottbergen/Bruchhausen spielt in Lemgo auf Kunstrasen beim Zweiten FC Donop/Voßheide.

Landesliga

Phönix Höxter - SC Borchen. »Wir haben uns das Top-Spiel gegen Borchen verdient. Das ist unsere Belohnung für eine starke Hinrunde. Wir haben bereits ein dickes Punktepolster und können gegen den Spitzenreiter ohne Druck aufspielen. Wir wollen den Favoriten ärgern«, stellt Höxters Trainer Philipp Müller heraus. Westfalenliga-Absteiger SC Borchen befindet sich auf Kurs Wiederaufstieg. Die Paderbornerinnen haben in dieser Saison noch kein Spiel verloren und erst zweimal in den Partien gegen Werther und Stirpe Punkte abgegeben. In der Tabelle hat der SC fünf Punkte Vorsprung vor Phönix. Für Höxters Jennifer Smith wird es ein ganz besonderes Spiel, denn die Spielmacherin hat von klein auf bis zur vergangenen Saison für den SC Borchen gespielt.

Mit Merle Liedmeier, die bereits 21 Tore geschossen hat, stellen die Gäste momentan die beste Torjägerin der gesamten Liga. Doch Phönix plagen auch Sorgen: »Ausgerechnet gegen Borchen sind zwei wichtige Defensivakteurinnen bei uns angeschlagen. Wir hoffen, dass Renee Aarents und Carolin Berdin bis Sonntag fit sind«, betont Philipp Müller. Anpfiff in der Weserkampfbahn ist um 13 Uhr.

FC Donop/Voßheide - SV Ottbergen/Bruchhausen. Aufgrund der Unbespielbarkeit des Donoper Rasenplatzes wurde die Partie bereits unter der Woche auf den neuen Kunstrasenplatz nach Lemgo-Brake verlegt. Anpfiff des Topspiels Zweiter gegen Dritter ist um 15 Uhr. »Wir wollen am Sonntag zum Abschluss der Hinrunde Zweiter werden. Wir haben zuletzt richtig stark aufgespielt und wollen gegen Donop daran anknüpfen. Dafür müssen wir aber noch einmal etwas drauf packen, denn der FC ist der stärker als unsere letzten Gegner«, berichtet Ottbergens Manuel Bohnert.

Mit dem sechsten Sieg in Folge kann der SV Ottbergen/Bruchhausen an den Lippern vorbei ziehen. Lena Hülkenberg und Alena Ulhardt werden beim Auswärtsspiel fehlen. Mit Katrin Block und Sarah Gajewski, die in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen sind, hat Bohnert aber Alternativen im Kader.

Bezirksliga

SV Kutenhausen/Todtenhausen II - SV Kollerbeck. Der heimische Tabellensiebte will auch beim Schlusslicht, das erst ein Zähler auf dem Konto hat, gewinnen. Vom Papier sind die Rollen klar verteilt, doch Kollerbecks Trainer Uwe Lindow plagen erneut Personalsorgen: »Bis dato sind wir am Sonntag maximal zwölf Spielerinnen ohne Torhüterin«.

TuS Belecke - FC Germete/Wormeln. »Wir spielen nicht wie ein klarer Abstiegskandidat und haben die Spiele zuletzt lange offen gehalten. Von daher gehen wir trotz der Außenseiterrolle positiv in das Spiel gegen Topteam Belecke«, erklärt Germetes Spielertrainerin Meike Friebe vor der Partie beim Tabellenzweiten. Mit Nicole Nitschke fällt beim Tabellenletzten aber vorerst eine ganz wichtige Spielerin aus.