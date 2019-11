Ramon Schreiner (vorne) vom SV Höxter und Kadir Gündogan von TiG Brakel treffen sich an diesem Sonntag wieder. Foto: Jan-Hendrik Schrick

Von Fabian Scholz

Kreis Höxter (WB). Spitzenreiter SV Höxter gastiert beim Sechsten TiG Brakel. Der Vierte Warburger SV empfängt den Zweiten SG Kollerbeck/Rischenau. Das sind am 17. Spieltag die Topspiele in der A-Liga. Im Kellerduell stehen sich an diesem Sonntag der SV Brenkhausen/Bosseborn und der SV Bonenburg gegenüber. Julien Stumpenhagen, Nummer eins des TuS Vinsebeck, tippt den Ausgang der Partien. Stumpenhagen, der seit vier Jahren beim TuS spielt, trifft mit den Teutonen auf das Schlusslicht FC Neuenheerse/Herbram.

TiG Brakel – SV Höxter (0:6). Der SVH trifft auf einen spielstarken Gegner. TiG kann an einem guten Tag jede Mannschaft in der Liga bezwingen. Auswärts sind die Kreisstädter wiederum das einzige noch ungeschlagene Team. Die Gäste setzen dabei auf die mit 87 Treffern beste Offensive der Liga. TiG stellt auf der Gegenseite bei nur 20 Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga. Die Brakeler sind auf ihrem Kunstrasen gewillt, dem Tabellenführer die zweite Niederlage beizubringen. Bisher waren die Rot-Weißen nur gegen den TuS Bad Driburg (1:2) unterlegen. sTipp Stumpenhagen: 1:3

SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen – SuS Gehrden/Altenheerse (2:3). Die direkten Tabellennachbarn streben jeweils den Dreier an, um den Abstand auf die Abstiegszone weiter zu vergrößern. Mit jeweils 16 Punkten haben beide Teams aktuell bereits neun Zähler Vorsprung auf den Vorletzten SV Brenkhausen/Bosseborn. Gehrden zeigte sich allerdings auswärts bisher alles andere als überzeugend. Nur zwei Zähler holte das Team von Michael Puhl in der Fremde aus acht Spielen. Der erste Auswärtssieg soll nun am 17. Spieltag her. Tipp Stumpenhagen: 2:2

Warburger SV – SG Kollerbeck/Rischenau (2:2). Die Warburger haben noch Spielrückstand und wollen sich mit einem Heimsieg bis auf zwei Zähler an den Zweiten SG Kollerbeck/Rischenau heranpirschen. Die Fusionierten haben einen Lauf und befinden sich auch deshalb beim Bezirksligaabsteiger SG Kollerbeck/Rischenau in der Favoritenstellung. Die Niemann-Truppe hat in dieser Saison erst eine Partie verloren. 58 Treffer sind zudem der zweitbeste Offensivwert. Die Warburger waren bereits dreimal unterlegen und dürfen sich angesichts der Stärke der Aufstiegskonkurrenten eigentlich keine weitere Niederlage, und das schon gar nicht gegen einen unmittelbaren Konkurrenten, erlauben. Tipp Stumpenhagen: 1:2

TuS Vinsebeck – FC Neuenheerse/Herbram (7:0). Die Teutonen wollen nach drei Niederlagen aus den vergangenen vier Spielen wieder eine positive Serie starten. Gegen das Schlusslicht nimmt das Team von Maik Disse die klare Favoritenrolle ein. »Auch wenn Neuenheerse ganz unten steht, haben sie ihre Stärken. Wir müssen deshalb unser ganzes Leistungsvermögen abrufen«, appelliert Vinsebecks Nummer eins Julien Stumpenhagen an seine Mitstreiter, den Tabellenletzten nicht zu unterschätzen. Die Gäste könnten mit einem Auswärtssieg die rote Laterne abgeben, wenn der SV Brenkhausen/Bosseborn verlieren sollte. Tipp Stumpenhagen: 2:0

FC Stahle – SSV Würgassen (3:1). Die Stahler benötigen den Heimsieg, um im Aufstiegskampf den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu verlieren. Zuletzt gab es in den Spitzenspielen Niederlagen gegen Höxter (3:4) und TuS Bad Driburg (1:3). Gegen Würgassen geht das Team von Andreas Struck indes als klarer Favorit in die Begegnung. Die Gäste haben auswärts noch kein Spiel gewonnen. Ein Punktgewinn wäre beim Fünften eine dicke Überraschung. Tipp Stumpenhagen: 4:0

TuS Bad Driburg – SV Albaxen (4:2). Der Tabellendritte TuS Bad Driburg will seine Aufstiegsambitionen gegen den Aufsteiger untermauern. Lediglich drei Punkte trennen die Kurstädter vom Tabellenführer SV Höxter. Alles ist noch möglich. Das Team von Dennis Hustadt geht nach sechs Siegen in Serie mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Für die Blau-Weißen des SV Albaxen wird es angesichts der aktuell guten Verfassung der Gelb-Blauen enorm schwierig. Die Gäste warten bereits seit sieben Spielen auf den fünften Saisonsieg. Tipp Stumpenhagen: 3:1

FC Germete/Wormeln – SG Altenbergen/Vörden (2:0). Beide Teams stehen mit 19 Punkten im Tabellenmittelfeld. Der Abstand auf die Abstiegsränge ist beruhigend. Nun wollen sie hüben wie drüben den nächsten Dreier, um sich in der Tabelle weiter nach oben zu arbeiten. Germete/Wormeln präsentierte sich bislang zu Hause ungewohnt anfällig und somit schwach. Das Team von Thomas Waldeier hat in den bisherigen sieben Heimspielen nur einen Sieg eingefahren. Das soll sich ändern. Tipp Stumpenhagen: 2:1

SV Brenkhausen/Bosseborn – SV Bonenburg (2:3). Brenkhausen muss gegen Bonenburg punkten, um nicht vorzeitig alle Hoffnungen auf den Ligaverbleib zu begraben. Das Team von Thorsten Diekmann zeigte sich in den vergangenen beiden Spielen mit null Punkten und 0:15 Toren völlig verunsichert. Gegen Bonenburg soll nun die Trendwende her. Die Gäste würden mit einem Erfolg zwischen sich und dem SVB/B acht Punkte legen. Die Vorzeichen des Kellerduells zeigen die Brisanz auf. Tipp Stumpenhagen: 1:2