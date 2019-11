Ran an die Frau: Phönix Torschützin Judith Fischer (links) bleibt hier an ihrer Gegenspielerin vom SC Borchen dran. Phönix Spielmacherin Jennifer Smith (rechts) beobachtet den Zweikampf gespannt Foto: Lena Brinkmann

Von Lena Brinkmann

Phönix Höxter – SC Borchen 1:0 (0:0). »Phönix hat das gut gemacht und verdient gewonnen. Wir sind in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel gekommen«, kassierte Borchens Trainerin Sabrina Schütte mit ihrem Team die erste Saisonniederlage. Phönix Höxter spielte insbesondere in der ersten Halbzeit gegen den Spitzenreiter ganz stark auf. »Wir haben gut gepresst und Borchen überhaupt nicht zu seinem Aufbauspiel kommen lassen. In der ersten Halbzeit war das unsere beste Saisonleistung. Insgesamt war es auch für den neutralen Zuschauer ein temporeiches Top-Spiel«, resümierte Höxters Trainer Philipp Müller. Nach acht Minuten ging ein Schuss von Höxters Valentina Gröne nur knapp am Tor vorbei. Kurz darauf konnte Borchens Abwehr Schüsse von Celine Busch, Lara Fredriksdotter und Teresa Beyer gerade noch abblocken. Nach der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten mit Top-Torjägerin Merle Liedmeier gleich zwei gute Chancen. Mitten in der Drangphase der Borchenerinnen nutze Höxter ein Abstimmungsfehler in der Gästeabwehr und erzielte den Führungstreffer: Nach Vorarbeit von Höxters Spielmacherin und Ex-Borchenerin Jennifer Smith stand Judith Fischer goldrichtig und erzielte den Siegtreffer. Phönix ist nun neuer Dritter.

Phönix Höxter: Rauchmann – Aarents, Berdin, H. Fischer, Hüttig, Beyer, Busch, J. Fischer (90. Meyer), Smith, Fredriksdotter (93. Augustin), Gröne

Gute Chancen zum Schluss

FC Donop/Voßheide – SV Ottbergen/Bruchhausen 1:1 (0:0). »Das war von beiden Mannschaften ein sehr gutes Fußballspiel, in dem insgesamt die Tore gefehlt haben«, war Mario Gottschalk, Trainer des Zweiten FC Donop/Voßheide, angetan von der Leistung im Spitzenspiel. Ottbergens Spielmacherin Mariella Oebbeke erzielte mit einem super Schuss in der 76. Minute die Führung für die Gäste. Der FC glich aus (82.). Ottbergens Julia Oebbeke kassierte die gelb-rote Karte. In der Schlussphase hatten wir gute Chancen«, so Betreuer Mario Gottschalk.

Ottbergen: Böttcher – Schulz, Holtemeyer (56. Block), Kreylos, Bobbert, Wiedenbruch, Butterwegge, Bohnert (65. Gajewski), J. Oebbeke, M. Oebbeke, Wetzel.