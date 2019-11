Warburgs Nico Härtlein (rechts) lässt Niko Ritter hier nicht zum Schuss kommen. Der Kollerbecker hat für die SG in Warburg den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielt. Die Punkte bleiben letztlich auf der Hüffert. Foto: Sylvia Rasche

Von Fabian Scholz

Kreis Höxter (WB). Der SV Höxter siegt in der A-Liga 2:0 gegen TiG Brakel und behauptet Platz eins. Die SG Kollerbeck/Rischenau verliert nach dem 1:3 gegen den Warburger SV Platz zwei an den TuS Bad Driburg. Im Abstiegskampf siegt der SV Bonenburg 2:1 beim SV Brenkhausen/Bosseborn.

TiG Brakel – SV Höxter 0:2 (0:1). »Wir hätten unsere Chancen zu Beginn besser nutzen müssen. Nach der Pause war Höxter das bessere Team und hat verdient gewonnen«, resümierte TiG-Trainer Cihan Gündogan. Trotz großer Chancen für die Gastgeber markierte Kevin Wilms nach 24 Minuten die 1:0-Führung der Kreisstädter. Nach dem Seitenwechsel stellte der eingewechselte Justin Köhler den 2:0-Endstand her. Nach dem Abpfiff sah Brakels Mohammed Garnim die rote Karte. »Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen. Wir müssen an unserer Chancenverwertung arbeiten. Der Abschluss muss konsequenter werden«, berichtete SVH-Trainer Uwe Beck.

Warburger SV – Kollerbeck/Rischenau 3:1 (2:1). »Das war ein verdienter Sieg. Die schnelle Führung war enorm wichtig für uns. Wir haben kämpferisch eine sehr gute Leistung abgerufen«, fasste Warburgs Trainer Jürgen Voss zusammen. Sebastian Rudolph sorgte mit einem Blitzdoppelpack (1., 7.) für die frühe 2:0-Führung. Nach 31 Minuten verkürzte SG-Akteur Niko Ritter auf 1:2. Den 3:1-Schlusspunkt für die Gastgeber setzte Valentin Gleibs in der 85. Minute. »Wir haben den Anfang total verpennt. Spielerisch waren wir gut. Ein Unentschieden wäre am Ende sicherlich auch gerecht gewesen«, resümierte SG-Trainer Andreas Niemann.

SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen – SuS Gehrden/Altenheerse 2:0 (0:0). »Wir haben nicht unser bestes Spiel abgeliefert. Der Sieg ist am Ende etwas glücklich«, analysierte SG-Trainer Karl Schröder. Sein Team markierte nach 47 Minuten per Foulelfmeter den 1:0-Führungstreffer durch Thomas Müller. Patrick Vesper erhöhte in der 70. Minute auf den 2:0-Endstand. »Das war eine unnötige Niederlage. Wir waren spielerisch besser und haben uns mehr Chancen erspielt«, ärgerte sich SuS-Coach Michael Puhl.

TuS Vinsebeck – FC Neuenheerse/Herbram 2:1 (1:0). »Das war über 90 Minuten ein Spiel auf ein Tor. Vom Gefühl her wollte Neuenheerse gar kein eigenes Tor schießen. Wir müssen die Partie viel früher entscheiden«, sagte TuS-Trainer Maik Disse. Nach 30 Minuten besorgte Jan-Hendrik Schäl die 1:0-Führung für die Gastgeber. Leon Pott erhöhte nach 75 Minuten auf 2:0. Per Strafstoß verkürzte Dennis Suchodola in der 84. Minute zum 1:2-Endstand.

FC Stahle – SSV Würgassen 13:0 (6:0). Markus Schmidt (4., 36.), Pascal Ewers (14., 40., 49., 81.), Andre Struck (37.), Rene Wenzel (43.), Kevin Bandowski (53., 56.), Daniel Fischer (58.), Enrico Spengler (69.) und Stefan Borgolte (83.) trafen beim 13:0-Schützenfest des FC Stahle.

TuS Bad Driburg – SV Albaxen 5:3 (2:1). »Das war ein offener Schlagabtausch. Wir waren nach dem 2:0 nicht mehr richtig bei der Sache. Am Ende sind wir glücklich, dass wir unsere Siegesserie fortgesetzt haben. Die Moral hat gestimmt«, resümierte TuS-Trainer Dennis Hustadt. Giovanni Carmisciano (13.) und Viktor Schmidt (15.) markierten die 2:0-Führung der Gastgeber. Kurbet Eski (28.), Stefan Rode (48.) und Marvin Siepler (70.) drehten das Spiel auf 3:2 für Albaxen. Viktor Schmidt (76., 78.) sowie Marc Düsing (77.) drehten das Spiel wieder zugunsten Driburgs auf 5:3.

FC Germete/Wormeln – SG Altenbergen/Vörden 1:0 (1:0). »Von den Chancen her haben wir verdient gewonnen. Es war ein Kampfspiel mit vielen engen Zweikämpfen», resümierte FC-Trainer Thomas Waldeier. Omar Al Duks erzieltze in der dritten Minute den Treffer des Tages. In der 90. Minute sah Germetes Leandro Barbosa Martins die rote Karte.

SV Brenkhausen/Bosseborn – SV Bonenburg 1:2 (1:0). Andre Dierkes markierte nach fünf Minuten die 1:0-Führung der Gastgeber. Jochen Jochheim (65.) und Lars Hoppe (90.) drehten die Partie. Das sind drei ganz wichtige Zähler. Für den SV Brenkhausen/Bosseborn wird die Lage im Abstiegskampf immer prekärer.