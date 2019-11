Von Inge Stegnjajic

Kreis Höxter (WB). Mit starken Leistungen haben sich die Höxteraner Jungsenioren zum Auftakt der Tennis-Winterrunde in der Verbandsliga einen Sieg erarbeitet. Auch die Westfalenliga-Frauen 30 der Rot-Weißen starteten erfolgreich in die Hallensaison.

Westfalenliga Damen 30: TV Stadtlohn – TV Höxter 2:4 Erwartungsgemäß entschieden die Höxteranerinnen das erste Auswärtsspiel für sich, obwohl die Gastgeber gut mithielten und als Aufsteiger im nächsten Sommer in der Regionalliga aufschlagen werden. Dabei lagen die Kreisstädterinnen zu Beginn 0:2 zurück, denn Maike Stein verlor nach einjähriger Babypause 0:6, 3:6, und Nadja Becker musste sich im umkämpften Spiel 6:4, 4:6, 5:10 geschlagen geben. In der zweiten Runde trumpfte Spitzenspielerin Claudia Gronemeyer mit einem 6:3, 6:4-Sieg auf. »Meine Gegnerin war nicht schlecht, aber ich bin momentan gut im Schlag und konnte gewinnen«, freute sich Gronemeyer. Christine Menz siegte an Position drei mit 6:0, 6:1 und glich zum 2:2 aus. Im ersten Doppel dominierten Gronemeyer/Becker und siegten glatt. Das zweite Doppel endete schon im ersten Satz, und ging durch die verletzungsbedingte Aufgabe an Stein/Menz. Der Gesamtsieg war perfekt.

Verbandsliga Damen 40: SG Telgte – TV Höxter 3:3 Da war sogar mehr als ein Unentschieden für die Aufsteigerinnen möglich, aber zum Schluss waren die Höxteranerinnen mit dem Unentschieden zufrieden. Veronika Seidel hatte die Möglichkeit zu punkten, verlor aber an Position eins das umkämpfte Match 6:7, 7:5, 10:12, nachdem sie 8:2 im Match-Tiebreak geführt hatte. Keti Haffner gab ihr Spiel in zwei Sätzen ab. »Martina Schuster hat sehr gut gespielt«, lobte Susan Spiegelberg. Sie selbst gewann nach einem 0:3-Rückstand 6:4, 6:3 und glich zum 2:2 aus. Im ersten Doppel musste Veronika Seidel, die mit Keti Haffner spielte, mit Rückenproblemen aufgeben. Den entscheidenden dritten Punkt zum Ausgleich erkämpften Susan Spiegelberg und Nina Thöne im Match-Tiebreak.

Verbandsliga Herren 30: TV Höxter – TC Bad Oeynhausen 4:2 Tennis auf hohem Niveau wurde von beiden Teams gezeigt, die für Spannung bis zum Schluss sorgten. Den ersten Punkt verbuchte Guido Reichmann, der taktisch klug spielte und Nervenstärke bewies. Den spannenden ersten Satz entschied Reichmann im Tiebreak für sich, nachdem er dort bereits 0:6 zurück gelegen hatte. Auch der zweite Satz war umkämpft und ging mit 6:4 an den Höxteraner. Nicht weniger spannend verlief das Match von Thorsten Stein, der wie gewohnt starke kämpferische Leistung zeigte, im ersten Satz drei Satzbälle abwehrte und zum Schluss 7:6, 7:6 gewann. »Ich bin zufrieden mit meinem Spiel und mit dem 2:0-Zwischenstand«, merkte Thorsten Stein an. Für ein Highlight sorgte Constantin Meier, der seine schwierige Aufgabe gegen den Oeynhausener Spitzenspieler Meikel Backs super löste. Die beiden LK 3-Spieler sorgten für tolle Ballwechsel. Im ersten Satz war die Fehlerquote von Back relativ hoch, denn der Bodenbelag war für ihn ungewohnt, sodass er die Bälle nicht immer optimal traf. Nachdem der Höxteraner Spitzenspieler den ersten Satz 6:1 gewann, entschied Backs, der mit einhändiger Rückhand und einem starken Aufschlag brillierte, den zweiten Satz 6:3 für sich. »Im Match-Tiebreak hat Constantin sehr gut gespielt und deshalb verdient gewonnen«, lobte Backs seinen Gegner. Henning Schulz, der für Niklas Petersen Ersatz spielte, machte ein gutes Spiel, unterlag aber dem neun Jahre jüngeren LK 10-Spieler. Somit ging Höxter 3:1 in Führung. Die Oeynhausener gingen hoch motiviert in die Doppel und wollten den Ausgleich, der fast gelungen wäre. Während das erste Doppel mit Stein/Reichmann glatt verlor, gewannen Meier/Schulz beim Stand von 2:6, 3:5, nach Abwehr von zwei Matchbällen noch 7:5 und 10:5 und Höxters Sieg war perfekt. »Es lief einfach gut für uns und war ein glücklicher Sieg«, war Meier zufrieden.

Verbandsliga Herren 50: TV Höxter – TC Buer 1:5 Ersatzgeschwächt, ohne Spitzenspieler Thomas König, kassierten die Höxteraner gegen den Favoriten aus Gelsenkirchen eine glatte Niederlage. Im Einzel waren Bernd Gobrecht, Markus Pötzke und Lars Warnecke chancenlos. Den Ehrenpunkt erspielte an Position vier der Stahler Rainer Schwiete, der neu im Team dabei ist und im Sommer für Holzminden aufschlägt. Auch im Doppel gab es für Pötzke/ Warnecke und Schwiete/Gronemeyer nichts zu holen.