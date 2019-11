»Wir haben alles gegeben und eine Platzierung im ersten Drittel erreicht, damit müssen wir uns nicht verstecken. Wir gehören zur deutschen Spitze. Es ist aber nicht jeder Tag gleich und bei so einem hartem Wettkampf muss alles zu 100 Prozent stimmen«, fasste Kalla Herdick die beiden Meisterschaften zusammen.

Martin Bahr musste mit einer starken Erkältung in Hannover ganz passen. Aber auch Ewald Hanke war überhaupt nicht zufrieden. Beide Schützen des HSV hatten über Wochen hart trainiert und ein Podestplatz sollte erreicht werden erreichen. Regenwetter und eine späte Startzeit in der Dämmerung haben Hankes Sicht so stark beeinflusst, dass es nicht nach ganz vorne reichte. Beim Wettbewerb Kleinkaliber 100 Meter erreichte er Platz 16 und bei der 50 Meter Distanz Platz 25

Ähnlich lief es bei der Deutschen Meisterschaft Luftgewehr 10 Meter in Dortmund. Der HSV Ovenhausen hatte sich mit einer Mannschaft und Jörg Dionysius als Einzelschütze bei den Landesmeisterschaften für diese DM qualifiziert. Schon um vier Uhr mussten die Schützen aus den Federn, um fünf Uhr brachen sie auf, um pünktlich zur Waffenkontrolle um sieben Uhr vor Ort zu sein.

Ewald Hanke startete bereits um 8 Uhr. Mit 313,9 Punkten blieb er hinter seinen Möglichkeiten und belegte Platz 38. Jörg Dionysius kam bei seiner ersten Deutschen Meisterschaft mit 310,9 auf Platz 152. Direkt danach startete dann Martin Bahr, der noch an den Folgen der starken Erkältung laborierte und mit 311,5 Punkten gerade mal auf Platz 116 kam. Kalla Herdick holte mit 312,3 Platz 99. »Da wir alle weit hinter unseren Möglichkeiten geblieben sind, war auch die Mannschaftswertung nicht so berauschend«, kommentierte Martin Bahr den 33. Platz von 103 Teams.