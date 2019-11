Von Fabian Scholz

Kreis Höxter (WB). Das sind erneut schwierige Aufgaben für die heimischen Teams. In der Fußball-Bezirksliga empfängt der Tabellenvorletzte Spvg Brakel II am Samstag, 23. November (Anstoß 14.30 Uhr), den Spitzenreiter SV Heide Paderborn. Der VfR Borgenreich hat die drittplatzierten Sportfreunde DJK Mastbruch zu Gast. Mit dem SV Atteln stellt sich auch beim Schlusslicht TSC Steinheim eine Spitzenmannschaft der Staffel vor.

TSC Steinheim – SV Atteln. Die Gastgeber sind auf dem Papier gegen den spielstarken SV Atteln der absolute Außenseiter, denn das Schlusslicht empfängt den Tabellenvierten. Der TSC konnte den Schwung des ersten Saisonsieges nicht mit in die nächste Partie nehmen. Das Team von Rytis Narusevicius musste sich in der vergangenen Woche gegen die Reserve des Delbrücker SC mit 1:3 geschlagen geben. Gegen Atteln wird ein erneuter Punktgewinn alles andere als einfach. Der Rückstand für Steinheim auf das rettende Ufer beträgt mittlerweile zwölf Punkte. »Atteln ist ein starker Gegner. Das Team ist diszipliniert und konterstark. Wir haben uns eine Taktik überlegt. Gegen jeden Gegner ist etwas möglich«, sagt Narusevicius. Sein Team werde natürlich versuchen, etwas zu holen, unterstreicht er. Personell sieht es wieder etwas besser aus. »Tuncay Aydin und Muhammed Bozkurt sind wieder im Training«, berichtet der Coach. Unser Tipp: 1:4

SV GW Anreppen – FC Blau-Weiß Weser . Diese beiden Teams trennen nur zwei Punkte. Die Tabellennachbarn wollen beide unbedingt den Dreier einfahren. Für Blau-Weiß Weser gab es am vergangenen Wochenende eine bittere 0:2-Niederlage gegen den Tabellenvorletzten Spvg Brakel II. Nun ist Abstiegskampf für die junge Truppe von Marcus Menzel angesagt. Aus den letzten vier Spielen gab es für sein Team nur einen einzigen Punkt. »Das ist ein absolut wichtiges Spiel für uns. Wir wollen und müssen endlich wieder Punkte holen. Wir dürfen nicht verlieren, das ist Fakt«, betont Wesers Teamchef. Ziel sei es, in der Tabelle so schnell wie möglich wieder weiter nach oben zu klettern. »Leider fehlt uns Stefan Lübke aufgrund seiner fünften gelben Karte. Dafür kommt unsere Defensivstütze Fabian Bickmeier zurück in den Kader«, führt der Trainer der Gäste aus. Unser Tipp: 1:2

VfR Borgentreich – SF DJK Mastbruch. »Wie gegen die anderen Spitzenteams wollen wir auch gegen Mastbruch unangenehm spielen. Mindestens ein Punkt soll her«, sagt Borgentreichs Trainer Frank Kleine-Horst. »Es wird eine schwierige Aufgabe« und »Personell geht es bei uns wieder bergauf«, fügt er hinzu. Mastbruch geht als Favorit in die Partie. Die Gäste haben zwar bereits sieben Zähler Rückstand auf die Tabellenspitze, gehören aber zu den Topteams der Liga. Ein Auswärtssieg gegen abstiegsbedrohte Gastgeber ist daher für die Sportfreunde ein Muss. Für die Platzherren wäre ein Punktgewinn ein Erfolg. Das Kleine-Horst-Team wartet seit vier Spielen auf den nächsten Dreier und möchte den Bann brechen. Vor allem zu Hause soll es nun endlich wieder klappen, denn bislang gab es auf dem heimischen Kunstrasenplatz aus neun Spielen nur einen Sieg. Und zwar gegen den Tabellenführer SV Heide Paderborn. Mit einem Dreier könnte sich Borgentreich bis auf Rang acht verbessern. Das sollte Mut machen und zusätzliche Motivation sein. Unser Tipp: 1:3

Spvg Brakel II – SV Heide Paderborn. Die Zeichen vor dieser Partie sind eindeutig: Der Tabellenvorletzte, der 13 Punkte auf dem Konto hat, empfängt den Spitzenreiter (40). Nichtsdestotrotz ist Brakels Zweite keinesfalls chancenlos. Das Team von Trainer Maik Schmitz fuhr am vergangenen Spieltag den vierten Sieg der Saison ein. Das Selbstvertrauen ist bei der jungen Mannschaft des Gastgebers wieder vorhanden. Vor allem auf eigenem Platz sind die Nethestädter nicht zu unterschätzen. Auf Kunstrasen holten sie alle ihre bisher erreichten Punkte. »Heide ist ein extrem guter Gegner. Die Gäste sind vor allem technisch extrem stark. Das wird eine absolute Mammutaufgabe für uns. Wir dürfen Heide so wenig Räume wie möglich geben. Wir wollen das Spiel sehr eng halten. Personell sieht es für uns gut aus«, berichtet Maik Schmitz. Unser Tipp: 1:3

Verlegte Spiele

Die Spiele FC Peckelsheim/Eissen/Löwen gegen SCV Neuenbeken und SC Borchen gegen SV Dringenberg sind (wie bereits berichtet) auf den kommenden Dienstag und Mittwoch verlegt worden. »Wir wollten zunächst nur etwas später als um 14.30 Uhr beginnen. Auf Wunsch des SCV Neuenbeken haben wir das Spiel dann komplett verlegt«, berichtet FC-Trainer Matthias Rebmann. Die Partie findet am Dienstag, 26. November, um 19.45 Uhr unter Flutlicht in Peckelsheim statt. Dabei wollen die Hausherren gegen den Meisterschaftsanwärter zumindest einen Punkt erkämpfen.

In Borchen ertönt der Anpfiff am Mittwoch, 27. November, um 19.30 Uhr. »Borchen hat um die Verlegung gebeten, weil ein Spieler des Teams seinen Junggesellenabschied feiert«, sagt SVD-Coach Sven Schmidt, der auf den sechsten Saisonsieg hofft.