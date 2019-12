Von Heinz Wilfert

Nach einem Sieg des HC sah es in der ersten Hälfte nicht aus. Die Heimmannschaft fand lange kein Rezept gegen das schnelle Kombinationsspiel der Gäste, deren An-greifer immer wieder die Lücken in der Steinheimer Abwehr fanden. 7:3 führte Schlangen nach zehn Minuten, 11:5 nach 17 Minuten. Die Hausherren hatten durchaus Chancen, doch es wurde oft zu genau geworfen. Wenigstens fünfmal landete der Ball am Holz des Gästetores. Noch vor dem Seitenwechsel kam wieder Hoffnung auf. Schlangen zeigte zehn Minuten selbst Schwächen im Abschluss, Steinheim kämpfte sich in die Partie zurück. Noch vor dem Pausenpfiff gelang der wichtige Anschluss zum 12:14. „Das war eine entscheidende Phase für uns, weil wir ein deutliches Lebenszeichen gesetzt haben“, stellte HC-Trainer Jörg Harke heraus.

Aus der Kabine kam dann eine ganz andere Steinheimer Mannschaft. In der 34. Minute fiel der 15:15-Ausgleich. Lennart Brendel gelang die erste Führung im Spiel zum 16:15. Dass der HC-Express auf Touren kam, war vor allem den Youngstern Juri Deppenmeier und Sebastian Brendel zu verdanken. Auch der älteste HC-Spieler, Sebastian „Conte“ Bielicki, war wieder ein Vorbild an Einsatz, der auch dort hingeht, wo es wehtut. Mit neun Treffern war er wieder einmal der beste HC-Werfer. Im Tor bestätigte Nico Mogge mit guten Paraden seine guten Leistungen der vergangenen Wochen.

Das Spiel war gekippt, weil der VfL seine Linie verlor und beim HC endlich auch die Anspiele an den Kreis funktionierten. Es blieb dennoch spannend – nach 40 Minuten stand es 18:18. Vier Minuten vor dem Ende führte der HC 26:24 und brachte den Sieg mit 28:27 über die Zeit. Wie eine Woche zuvor gegen Blomberg siegte der HC mit einem Tor Unterschied.

Jörg Harke lobte die gute Deckungsarbeit seiner Mannschaft in der zweiten Spielhälfte. „Vor der Pause konnten wir dem Tempospiel des VfL nur wenig entgegensetzen und waren bei den vielen Fehlwürfen zu langsam im Rückzugsverhalten. In der zweiten Hälfte haben wir gezeigt, dass man über den Kampf zum Erfolg kommt“, fasste er die unterschiedlichen Abschnitte zusammen. Vor allem Daniel Nunne im Mittelblock habe hinten für den Zusammenhalt gesorgt, weil er auch die Mitspieler mitriss.

Den Schwung der beiden Siege will der HC in die nächste Partie am Samstag, 14. Dezember (17.30 Uhr in eigener Halle), gegen Augustdorf/Hövelhof mitnehmen.

Steinheim : Nico Mogge, Maarten van der Heyden, Dominik Hillebrand, Lennart Brendel, Robert Senft, Sebastian Bielicki, Frederik Weber, Juri Deppenmeier, Lukas Wakup, Christian Franzke, Dennis Wiechers, Marvin Goedeke, Daniel Nunne, Simon Westphal