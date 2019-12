Florian Lücke (rechts), hier gegen den Warburger Leonard Adam, startet mit Germete/Wormeln am 1. März, im Derby beim SV Bonenburg. Foto: Sarah Brechtken

Kreis Höxter (WB/üke). Start in den Fußball-Kreisligen ist nach der Winterpause im nächsten Jahr Sonntag, 1. März. Zumindest sollen an diesem Tag Nachholspiele in der A-Liga und der B-Liga Nord ausgetragen werden.