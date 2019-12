Von Rene Wenzel

„So oft wie wir hat kein anderes Team aus den A-Ligen in ganz Westfalen getroffen“, spricht Coach Beck gleich die große Stärke der Rot-Weißen an. 96 Tore in 18 Spielen machen einen Schnitt von 5,3 Buden pro Partie. Da können die anderen Aufstiegskandidaten TuS Bad Driburg (57) und Warburger SV (51) ganz und gar nicht mithalten – punktemäßig aber schon. Fast zumindest. Der Tabellenzweite aus der Kurstadt liegt zur Winterpause nur drei Zähler hinter dem SVH. Warburg ist bei einem Match weniger insgesamt sieben Punkte entfernt.

„Wir haben von 18 Spielen 14 gewonnen und nur eins verloren. 45 Punkte zu diesem Zeitpunkt der Saison sind richtig gut“, sagt Beck. Das ganze Jahr läuft schon sehr ordentlich für die Kreisstädter. In der Rückrunde der vergangenen Serie drehte die Mannschaft um Kapitän Lucas Balch bereits auf und kommt jetzt zum Jahresende auf 25 Siege in 31 Partien.

Eigentlich dürfte dem Aufstieg nichts mehr im Wege stehen. Denn auch eine andere Eigenschaft untermauert die Favoritenrolle der Rot-Weißen. Beck ist seit Anfang seiner Trainerlaufbahn mit seinen Teams in der Rückrunde schon immer besser gewesen. Woran das liegen könnte, kann der 31-Jährigen nicht genau beantworten.

Ist es vielleicht die für den Amateurbereich etwas außergewöhnliche Winter-Vorbereitung? Schon am 21. Januar steht der Trainingsauftakt auf dem Kalender. Sieben Wochen vor dem ersten Spiel. Uwe Beck erklärt die Gründe für den frühen Start: „Wir machen nach drei Wochen eine Woche Pause. In der dritten Woche werden die Jungs an einem Punkt ankommen, an dem sie sich gerne eine Woche ausruhen wollen.“ Da lässt der SVH-Trainer dann gerne auch mal den Felix Magath „Quälix“ raushängen.

In der kurzen Auszeit sollen die Spieler aber nicht nur auf dem Sofa liegen, Chips essen und Playstation zocken. Na gut, Akteure wie Stürmer Nico Trepschick könnten die Gewichte wohl ohnehin nicht unbeachtet in der Ecke stehen lassen. „Die Spieler sollen in der Pause schon ein, zwei Mal laufen gehen. Danach gehen wir dann mehr auf taktische Dinge ein. Mit diesem Plan bin ich immer ganz gut gefahren“, sagt Beck, der in der Vorbereitung vermehrt auf Spiele gegen Bezirksligisten setzt. Hier die Termine: 2. Februar gegen den FC Blau-Weiß Weser, 9. Februar gegen den SV Dringenberg und am 16. Februar gegen den SC Borchen. Zudem stehen Tests gegen die A-Junioren des KSV Hessen Kassel Kassel (26. Januar), den B-Ligisten SV Fürstenau/Bödexen (15. Februar) und den lippischen Kreisligisten TuS WE Lügde (1. März) auf dem Programm.

Der Grund für die Spiele gegen starke Gegner ist klar. Uwe Beck will sein Team gleich zum Auftakt des zweiten Saisonteiles auf einem ganz hohen Level sehen. „Wir wollen dann bereit sein und den FC Germete-Wormeln sowie den TuS Bad Driburg schlagen“, gibt der 31-Jährige zunächst einen Sechs-Punkte-Plan zum Start ins neue Jahr vor. Insgesamt trennen die Höxteraner noch zwölf Spiele vom Aufstieg. Patzer wie beim SV Bonenburg (1:1) und bei der SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen (2:2) darf sich das Team im Rennen um Platz eins nicht erlauben. Denn ein größeres Ziel als die Meisterschaft gibt es für die SVH-Kicker nicht. „Das ist auch mein Wunsch. Aber ich möchte dabei eine Weiterentwicklung sehen. Wenn wir mit unserer Qualität die Spiele dominieren, werden wir auch die nötigen Punkte holen. Bringen wir die maximale Leistung, dann sehe ich keine Mannschaft, die in dieser Liga über uns steht“, so Beck.

Die Leistungsfähigkeit des Teams dürfte im neuen Jahr noch einmal auf einen höheren Level gehoben werden. Denn mit den Defensivspielern Luca Hasenbein und Frederic Gierse standen zwei potenzielle Stammspieler nach langer Verletzungspause zuletzt bereits wieder auf dem Platz. Zudem soll Offensivakteur Lukas Gerth nach überstandener Knieverletzung komplett in die Rückrundenvorbereitung einsteigen. „Das sind Jungs, die ganz besonders die Vorbereitung nutzen müssen“, betont Uwe Beck.

Neuzugänge gibt es bei den Kreisstädtern nicht. Warum auch? Das Team ist stark genug, um den Aufstieg zu schaffen. Für das Sommer-Transferfenster kündigt der Trainer hingegen schon Aktivitäten an: „Der eine oder andere Spieler hat die Absicht geäußert, nach der Saison zu uns wechseln zu wollen. Abgeben möchte ich aber keinen, ich bin mit jedem Spieler im Kader zufrieden.“