Auch die Pferde von Pokalverteidigerin Lena Brinkmann müssen am 1. Januar zu Hause bleiben. Das traditionelle Brakeler Neujahrsspringen fällt aus.

Brakel (WB/bri). Das traditionelle Neujahrsspringen des Reitervereins Nethegau Brakel am 1. Januar fällt aus. „Wir müssen das Turnier leider aus gesundheitlichen und organisatorischen Gründen absagen“, bedauert Heinz Kirchhoff, erster Vorsitzender des Vereins.

Der Hauptgrund: In den Kreisen Kleve, Borken und Recklinghausen ist ein Herpesvirus ausgebrochen, an dem mehrere Pferde verendet sind. In Warendorf wurde deshalb auch eine Hengstschau des Landgestüts abgesagt. „Das Risiko, dass unsere Pferde durch fremde Reiter oder Pferde infiziert werden, ist zu groß“, hofft Heinz Kirchhoff auf das Verständnis der heimischen Reiterinnen und Reiter für die Entscheidung.

Pferdeherpes sorgt bei den betroffenen Tieren für Fieber und Atemwegserkrankungen. Im schlimmsten Fall können Pferde daran sterben und trächtige Stuten ihr Fohlen verlieren. „Für den Menschen ist die Erkrankung ungefährlich, er kann den Virus aber durch Kontakt mit infizierten Pferden weiter tragen“, berichtet Kirchhoff. Die Entscheidung das Turnier abzusagen, diene nicht nur dem Schutz der heimischen Pferde, sondern der Reiterverein Nethegau Brakel möchte auch aktiv dazu beitragen, eine Ausbreitung des Herpesvirus zu verhindern, ergänzt er.

Das Neujahrsspringen des RV Nethegau Brakel ist eine Traditionsveranstaltung im Turnierkalender der regionalen Reiter. Seit mehr als 50 Jahren findet es statt. In der Vergangenheit ist das Turnier in den 1970er Jahren aufgrund des Hallenneubaus im Pahenwinkel und in den 1980er Jahren aufgrund der damaligen Schweinepest ausgefallen.

Die Resonanz war in den vergangenen Jahren stark. Durch den Ausfall hat der RV Nethegau finanzielle Einbußen. Der Vorstand merkt, wie eingangs geschrieben, aber auch an, dass das Turnier an diesem Mittwoch, 1. Januar, auch aus organisatorischen Gründen nicht stattfindet. „Wir machen mit dem Neujahrsturnier auch deshalb ein Jahr Pause, weil die Bereitschaft vor allem der aktiven Vereinsmitglieder, die unbedingt mitreiten, aber nicht mitorganisieren und mithelfen wollen, immer geringer wird“, stellt Vereinsboss Kirchhoff heraus.