Für Trainer Dennis Hustadt ist er angesichts von 27 Toren in 18 Spielen Driburgs Spieler des Jahres: Viktor Schmidt ist hier vor TiG Brakels Tuncay Sener am Ball. Foto: Oliver TemmE

Von Oliver Temme

Bad Driburg (WB). Mit einem Schnitt von 2,33 Punkten pro Spiel ist der TuS Bad Driburg starker Zweiter in der Fußball-Kreisliga A und klopft an das Tor zur Bezirksliga. In drei Winter-Testspielen wollen die Schützlinge ihrem Trainer Dennis Hustadt die Tauglichkeit für diese Spielklasse unter Beweis stellen.

Unverhofft kommt oft. Nur drei Punkte hinter dem Spitzenreiter SV Höxter liegend, ist der TuS einer der beiden Hauptprotagonisten im A-Liga-Meisterschaftsrennen. “Ich bin mir nicht sicher, ob der Aufstieg in diesem Jahr schon gut für uns wäre”, spricht Trainer Dennis Hustadt offen über seine Bedenken einer Wettbewerbsfähigkeit in der Bezirksliga. Aufschluss darüber soll ausgerechnet die Winterpause geben.

SV Atteln, FC Peckelsheim/Eissen/Löwen und FC Blau-Weiß Weser – diese drei Bezirksligisten sind nicht nur irgendwelche Testspielgegner im Februar. Sie sind Gradmesser. “Jetzt wollen wir gucken, ob eine Entwicklung im Vergleich zum Sommer stattgefunden hat”, blickt Hustadt zurück. Damals wurde sein Team von den Bezirksligisten Peckelsheim (1:10) und SV Heide Paderborn (0:6) gewogen und für zu leicht befunden. “Die jetzigen Tests werden entscheidend dafür sein, wie wir die Rückrunde angehen werden”, verdeutlicht der TuS-Trainer. “Denn im schlechtesten Fall wird uns die Erkenntnis gebracht, dass die A-Liga genug für uns ist.”

Dennis Hustadt tritt nicht etwa auf die Euphoriebremse, weil er mit seiner Mannschaft nicht zufrieden ist. Ganz im Gegenteil. In einigen Momenten hat sie ihren Spielertrainer sogar mit ungeahnter Stärke überrascht. So etwa beim 4:3-Sieg gegen TiG Brakel im letzten Spiel vor der Winterpause. Nach einem 1:3-Rückstand und in Unterzahl wohlgemerkt. Aber der 41-jährige Mittelfeldakteur kennt aus seiner langjährigen Trainertätigkeit beim FC Blau-Weiß Weser nun einmal die Stärke der Bezirksliga, Staffel drei. Mit den Paderborner Teams sei zwischenzeitlich eine enorme Qualität hinzugekommen. Und die vergangenen beiden souveränen A-Liga-Meister TSC Steinheim und Spvg. Brakel II seien warnende Beispiele für den großen Unterschied zwischen Kreisoberhaus und Bezirksliga.

Auch in Driburg kennen sie es, nach einem umjubelten Aufstieg schnell wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht zu werden. Der A-Liga-Meisterschaft im Jahr 2014 folgte umgehend der Abstieg im Jahr 2015. In den folgenden drei Spielzeiten standen die Abschlussplätze acht, neun und elf in der Kreisliga zu Buche. “Das wollen wir nicht noch einmal”, betont der seit zwei Jahren bei den Kur­städtern tätige Hustadt. “Daher steht vor dem Aufstieg das Erreichen von Kontinuität.”

Dabei ist der seit Kindestagen glühende Anhänger von Eintracht Frankfurt auf dem bestem Weg. Nachdem die Relegationsspiele zur Bezirksliga in der vergangenen Saison mit Rang drei hauchdünn verpasst worden sind, ist eine Steigerung in dieser Spielzeit unverkennbar. Die Mischung aus erfahrenen sowie jungen und technisch veranlagten Spielern passt. Auf der einen Seite Giovanni Carmis­ciano, Viktor Schmidt, Karsten Klunker und Dennis Hustadt, auf der anderen Youngster wie Luca Baibara, Thibeau Gieß oder Dennis Kisselev. Was alle genannten Akteure eint: Sie verpassten gar oder kaum eine Minute in der Hinrunde. Hustadt kann auf eine eingespielte Mannschaft setzen.

“Zudem zeichnet das Selbstbewusstsein das Team aus”, so der Übungsleiter. In der Kabine werde ein möglicher Aufstieg ohne jegliche Vorbehalte thematisiert. Hu­stadt selbst schätzt die Lage an der Tabellenspitze wie folgt ein: “Die sechs Teams ganz oben spielen auf einem ähnlichen Niveau und kommen allesamt für die ersten beiden Plätze in Frage. Hinter uns schätze ich Warburg am stärksten ein, wenn es in Vollbesetzung ist.”

Stichwort Vollbesetzung: Auf die freuen sich die Blau-Gelben ab der Winterpause auch wieder. Denn mit Matteo Carmisciano kommt nach dessen Schulter-Operation ein junger, talentierter Mittelfeldspieler zurück ins Team. “Er ist für mich neben Noah Hoffmann, der nach einem halben Jahr vom SV Holzhausen/Erwitzen zurückkehrt, wie ein Neuzugang anzusehen”, sagt Hustadt.

Spannung pur bietet die Rückserie gleich am zweiten Spieltag, wenn am 22. März der SV Höxter im Iburgstadion gastiert. Für Driburgs Trainer ist es ein “richtungsweisendes Spiel, das wir gewinnen sollten. Auch, um die Liga spannend zu halten.” Platz eins würde man am Ende freilich gerne nehmen. Ganz unabhängig vom Bestehen der drei bevorstehenden Prüfungen gegen Bezirksligisten in der Winterpause.