Kreis Höxter (WB/üke). Anstoß in die digitale Fußballwelt: Am Samstag, 15. Februar, wird der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) zum zweiten Mal eine ­E-Football-Kreismeisterschaft in heimischen Breiten austragen.

In diesem Jahr wird das Event in einer tollen Location auf der Rennstrecke am Bilster Berg bei Nieheim stattfinden. Das Turnier wird in FIFA20 auf der PlayStation vier im „Zwei gegen Zwei“Anstoß-Modus gespielt. Die Gruppen werden im Vorfeld ausgelost. Spannung pur wird erwartet.

Anmeldungen sind ab sofort über www.flvwk16.de möglich. „Dabei können sich auch mehrere Zweier-Teams einer Mannschaft beziehungsweise eines Vereins der Konkurrenz stellen. Die Teilnehmerplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben und können beschränkt werden“, berichtet Organisator Dennis Sicker vom Fußball- und Leichtathletikkreis Höxter.

Premiere war top

Spicker, Mitglied des Kreisjugendausschusses, freut sich auf ein buntes Teilnehmerfeld: „Die Premiere hat im vergangenen Jahr so eine tolle Resonanz gefunden, dass wir auch in dieser Winterpause ein E-Football-Event als Ergänzung zum aktuell ruhenden Spielbetrieb anbieten möchten. Mit der Location am Bilster Berg haben wir zudem ein tolles Umfeld dafür gefunden. Wir hoffen, dass sich möglichst viele Vereine und Mannschaften beteiligen. In jeder Mannschaft gibt es Spieler, die regelmäßig auch auf der Konsole Fußball spielen. Nun haben sie die Möglichkeit, sich vor Ort mit Kontrahenten aus dem gesamten Sportkreises zu messen.“ Spicker und sein Helferteam freuen sich über eine tolle Resonanz. Die digitale Fußballwelt soll am Bilster Berg bestens abgebildet werden.