Von Felix Senftleben

Brakel/Hennef (WB). Die Deutschen Meisterschaften im Futsal der B-Junioren steigen am Wochenende 28. und 29. März in Gevelsberg. Und die Spvg Brakel ist dabei. Als Westdeutscher Vizemeister hat sich die Mannschaft von Trainer Thorsten Kraut am Sonntag in Hennef qualifiziert. Chapeau.