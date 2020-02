Mit acht Punkten bringt Luca Giefers (am Ball) den HLC Höxter im letzten Viertel noch einmal heran, zum Sieg reichte es aber nicht. Foto: Jonas Gröne

Von Jonas Gröne

Kreis Höxter (WB). Während Driburgs Herren in der Basketball-Bezirksliga das nächste Spielspiel gewinnen und nun alleiniger Tabellenführer sind, geben die Höxteraner Giants gegen Salzkotten erneut in der zweiten Hälfte das Spiel aus der Hand. Die Driburger Damen feierten einen 58:34-Kantersieg.

Männer-Bezirksliga

Paderborn Baskets V – Bad Driburg 70:80. Nach einem 9:0-Lauf entschied Driburg das erste Viertel gegen die engagiert auftretenden Gastgeber mit 17:11 für sich. „Trotz der Führung war das Spiel noch nicht gewonnen. Wir konnten uns nicht absetzen und Paderborn nicht den Ausgleich erzielen“, berichtet Driburgs Spielertrainer Marius Müller. Nick Martin und Daniel Witt steuerten wichtige Dreier bei, während Claudio Werschmann eine starke Leistung in der Defensive zeigte. In der Offensive traf Christian Ewers konstant, so dass die Driburger ihre Führung nicht mehr hergaben. Topscorer waren Christian Ewers (23) und Daniel Witt (14).

Ein Blick nach vorn: Im Heimspiel gegen den Tabellendritten SC Grün-Weiß Paderborn II setzt der TV Jahn am Samstag, 29. Februar, in der Driburger Dreifachturnhalle auf Zuschauerunterstützung. Beginn der Partie ist um 18 Uhr.

HLC Höxter – TV Salzkotten III 58:65. Obwohl die Gastgeber zur Halbzeit mit 36:32 führten, blieb die erhoffte Revanche für die Hinspielniederlage aus. „Offensiv haben wir gegen Salzkottens aggressive Deckung keine Lösungen gefunden. In der Abwehr kamen unerklärliche Schwächen im Rebounding dazu“, resümiert König, der im letzten Viertel noch mal eine umkämpfte Partie sah. Mit acht Punkten in zwei Minuten brachte Luca Giefers den HLC auf Schlagdistanz heran (57:60). „Aber mehr war nicht mehr drin“, so König. Topscorer waren Tobias Pedt (13), Florian Stranghöner (12) und Luca Giefers (11).

Das nächste Spiel: Am Samstag, 7. März (14 Uhr), empfängt der HLC den SC Grün-Weiß Paderborn II in der Hauptschulsporthalle in Beverungen.

Frauen-Bezirksliga

TSVE Bielefeld – TV Bad Driburg 34:58. Die Weichen für den Sieg stellten die Badestädterinnen im zweiten Viertel. Mit einem Dreier leitete Inga Buddenberg einen Elf-Punkte-Lauf ein. Zur Halbzeit lag Driburg mit 23:10 vorn. Mit zahlreichen Ballgewinnen zeichnete sich Frauke Kamp­hues im letzten Viertel aus, in dem ihr 14 Punkte gelangen. „Sieben Spielerinnen trugen sich in die Scorerliste ein“, hebt Trainer Georg Groddeck hervor. Topscorerinnen waren Frauke Kamphues (19) und Luise Müller (14).

Das nächste Spiel: Am Samstag, 29. Fe­bruar, hat Driburg um 16 Uhr den SC GW Paderborn II in der Dreifachturnhalle zu Gast.