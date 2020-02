„Es geht weiter. Dennis Hustadt (vorne) geht beim TuS Bad Driburg im Sommer in seine dritte Saison. Die Kur- und Badestädter sind aktuell Zweiter in der A-Liga und besitzen gute Aufstiegschancen. Foto: Jürgen Drüke

Von Jürgen Drüke

Kreis Höxter (WB). Fußball-Bezirksligist FC BW Weser verlängert mitten im Abstiegskampf mit Marcus Menzel. Der TuS Bad Driburg, der sich in der A-Liga einen Aufstiegs-Zweikampf mit dem SV Höxter liefert, geht mit Dennis Hustadt in die dritte Saison. Der SV Drenke, Tabellenfünfter der B-Liga Nord, setzt weiterhin auf Marco Mancusi. In der Winterpause hat das Trainer-Karussell im Kreis Höxter Fahrt aufgenommen.