Von Jens Zirklewski

„Wir haben in allen Spielen eine realistische Chance, die es zu nutzen gilt. Zudem hoffen wir in den beiden Spielen gegen Brauweiler und Düsseldorf auf einen kleinen Heimvorteil“, gibt sich Schäfers zuversichtlich. Diese Zuversicht begründet sie auch mit der ansteigenden Formkurve ihrer Teamkolleginnen. „Patricia Nitzsche und Nina Seibt haben sich in den vergangenen Wochen in sehr guter Verfassung präsentiert. Auch bei Lea Litschke war ein Formanstieg zu erkennen“, lobt Schäfers.

Als Ziel für die letzten Spiele ruft Schäfers den Relegationsrang aus. „Der erste direkte Nichtabstiegsplatz, Rang sieben, ist in zu weite Ferne gerückt, da wir auf Bergneustadt bereits fünf Punkte Rückstand haben. Das Erreichen des Relegationsplatzes ist aber durchaus möglich. Im direkten Duell gegen Wickrath, das aktuell nur einen Punkt vor uns steht, müssen wir punkten“, blickt Claudia Schäfers voraus.

Bevor es am Samstag, 21. März, zum Vierpunktespiel beim Tabellendrittletzten Wickrath geht, empfangen die Damen der DJK Adler Brakel an diesem Samstag, 14. März, in heimischer Halle den Tabellensechsten TTC Brauweiler. Am Samstag, 28. März, ist dann der Tabellenletzte aus Düsseldorf in der Nethe­stadt zu Gast. Beginn der Heimspiele ist jeweils um 16 Uhr. „Hier wollen wir, angetrieben von unseren tollen Zuschauern, gewinnen“, gibt sich Schäfers kämpferisch. Zum Abschluss reist die DJK Adler Brakel, die als Tabellenvorletzter mit 6:22-Punkten in den Saisonendspurt geht, nach der Osterpause am Samstag, 18. April, zum aktuellen Tabellenvierten TC Fritzdorf II.

Die Fühler ausgestreckt

Vom angestrebten Klassenerhalt in der Oberliga hängt auch ab, ob sich die Nethestädterinnen in der kommenden Saison verstärken werden. „Natürlich haben wir bereits unsere Fühler nach Neuzugängen ausgestreckt und führen gute Gespräche. Ein starker Neuzugang würde die Mannschaft deutlich verbessern, um auch langfristig in der Oberliga mithalten zu können“, berichtet Schäfers von den Personalplanungen.

Die Verpflichtung einer neuen Spielerin setze aber natürlich erst einmal voraus, dass man wisse, in welcher Liga man in der kommenden Saison spielt. „Wenn wir den Klassenerhalt in der Oberliga schaffen, wollen und müssen wir uns verstärken“, stellt die Mannschaftsführerin heraus.

Wie viele Teams in der Relegation um den Klassenerhalt dabei sind, wird noch festgelegt. Zunächst gilt es, in den anstehenden Spielen Siege zu erkämpfen.