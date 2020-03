Nadine Bollmeier (links) hat schon das erste Aufeinandertreffen des TuS Bad Driburg mit dem TV Busenbach 1998 zum Aufstieg in die Bundesliga mitgemacht. Ihre Doppelpartnerin Sophia Klee (rechts) war da nicht einmal geboren. Foto: Sylvia Rasche

Von Sylvia Rasche

Bad Driburg (WB). Das wird ein besonderes Spiel. Zum letzten Mal treffen der TuS Bad Driburg und der TV Busenbach am Sonntag in der Tischtennis-Bundesliga aufeinander - und das auch noch ohne Zuschauer (siehe Extra-Meldung am Ende des Textes). Beide Vereine gehören zu den Urgesteinen des deutschen Damen-Tischtennis.