Von Sylvia Rasche

Fußballer pausieren bis nach den Osterferien

Fußball: Der Fußballkreis Höxter schließt sich „den Empfehlungen und Weisungen des Landes- und Regionalverbandes an und setzt sämtliche Spiele bis einschließlich 19. April aus“, teilt Kreisvorsitzender Hermann-Josef Koch mit. Davon betroffen sind alle Pflicht- und Freundschaftsspiele der Junioren, Frauen, Herren und Alte Herren. Koch macht darauf aufmerksam, dass die Saison dennoch sportlich beendet werden soll. „Der Verbandsfußball-Ausschuss sowie der Kreisfußball-Ausschuss werden sich bis zum 19. April zusammensetzen und nach Möglichkeit Lösungen für den weiteren Saisonverlauf aufstellen“, so Koch in seinem Schreiben.

Verschoben wird damit auch die für übernächsten Dienstag geplante Ehrenamtsveranstaltung. Hier sollten verdiente Ehrenamtler für ihr Engagement ausgezeichnet werden.

Warburger SV stellt Training ein

Der Warburger SV stellt am Montag auch den Trainingsbetrieb bis zum 19. April komplett ein. „Das trifft auch auf die Jugendmannschaften der Spielgemeinschaft zu“, teilte Vorsitzender Helmut Motyl mit. Auch die Geschäftsstelle bleibe für den Publikumsverkehr geschlossen, sei aber telefonisch weiter erreichbar.

Tischtennis setzt alle Spiele bis nach Ostern aus

Tischtennis: Der TuS Bad Driburg wird an diesem Sonntag nicht gegen den TV Busenbach in der Tischtennis-Bundesliga antreten. Der Deutsche Tischtennisbund und alle Tischtennis-Landesverbände stellen den Spielbetrieb in allen Klassen bis zum 17. April ein. „Das ist sicher die beste Lösung“, sagte TuS-Manager Franz-Josef Lingens am Morgen in einer ersten Stellungnahme.

Am Mittwoch hieß es noch, alle Zuschauer würden namentlich erfasst, um im Falle eines (Corona)-Falles schnell die Kontaktpersonen ermitteln zu können. Am Donnerstagabend sollte die Partie ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Am Freitagmorgen kam die endgültige Absage nach einer Telefonkonferenz der DTTB-Verantwortlichen. „Unsere Spielerinnen haben aufgeatmet. Sie haben mir schon am Donnerstag ihre Bedenken gegen das Spiel mitgeteilt“, berichtet Lingens.

Abgesagt worden sind damit auch die Deutschen Schülermeisterschaften, für die sich erstmals in ihrer Laufbahn die Bergheimerin Lina-Marie Engelmann qualifiziert hatte.

Volleyballkreis sagt auch Hobbyrunde ab

Volleyball: Der Westdeutsche Volleyballverband hat seine Spielzeit ausgesetzt. „Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir in dieser Saison wieder einsteigen. Der Deutsche Volleyballverband hat die Saison in den Bundes- und Regionalligen vorzeitig beendet“, sagt Kreisvorsitzender Andreas Grawe, der auch den Hobbyspielbetrieb im Kreis Höxter eingestellt hat. „Der läuft in einigen Kreisen zwar weiter. Ich möchte das aber nicht verantworten“, so Grawe.

Basketball, Handball und Badminton ebenfalls abgesagt

Basketball: Die Höxteraner Teams gehören dem Basketballkreis Paderborn an. Der hat sich schon am Donnerstag der Entscheidung des NRW-Verbandes angeschlossen und „bis auf weiteres“ den Spielbetrieb eingestellt.

Badminton: Der Landesverband NRW hat den Ligaspielbetrieb der Saison für beendet erklärt und auch die Bezirksmeisterschaften an diesem Wochenende abgesagt.

Handball: Der Handballverband Westfalen hat den Spielbetrieb zunächst bis zum 19. April eingestellt. Im Kreis Höxter ist davon der HC Steinheim betroffen.

Keine Schwimmmeisterschaften in Warburg

Schwimmen: Die für den 29. März geplanten Warburger Stadtmeisterschaften sind abgesagt worden.

Leichtathletik: Der Verband hat seine Vereine aufgerufen, Veranstaltungen bis zum 19. April abzusagen. Im Kreis Höxter ist davon der Warburger Diemellauf betroffen. Die Verantwortlichen des Warburger SV waren dem aber schon zuvor gekommen und hatten den Lauf bereits abgesagt.

Tennisteams sollen selbst entscheiden

Tennis: Der Westfälische Tennisverband stellt es seinen Vereinen frei, den letzten Spieltag der Winterrunde an diesem Wochenende auszutragen oder nicht. „Sollte sich eine Mannschaft für eine Absage entscheiden, hat das gegnerische Team dies mitzutragen“, heißt es in der Mitteilung.

Reiten: Bereits abgesagt sind das Steinheimer Frühjahrsturnier und die Sudheimer Outdoors.

Vereine sagen Jahreshauptversammlungen ab

Jahreshauptversammlungen: Der SV Westfalia Scherfede/Rimbeck, der FC Peckelsheim/Eissen/Löwen, der TuS Peckelsheim, der VfR Borgentreich, der FC Westheim/Oesdorf, die BSG Borgentreich und der SuS Gehrden/Altenheerse haben ihre in diese Monat geplanten Jahreshauptversammlungen verschoben. Neue Termine gibt es noch nicht.

Der TuS Peckelsheim hat zudem seine Vereinsaktivitäten in allen Abteilungen und Gruppen bis zum Ende der Osterferien eingestellt, teilte Vorsitzende Anja Wasmuth mit.

Die BSG Borgentreich setzt ihre Übungsstunden „auf unbestimmte Zeit“ aus, wie Vorsitzende Gisela Lattrich betonte. „Über 75 Prozent unserer Mitglieder gehören nach Corona-Gesichtspunkten zu den Hochrisikopatienten, fügte sie hinzu.

ADAC-Slalom: Der AC Bad Driburg wollte die Saison im ADAC-Kartslalom OWL am Sonntag auf dem Bilster Berg eröffnen. Am Freitag kam die Absage.

Kreissportbund Höxter: Der KSB sagt ebenfalls sämtliche von ihm geplanten Veranstaltungen ab. Davon betroffen sind alle Aus- und Weiterbildungskurse sowie die Mitgliederversammlung am 23. April.

Ein Kommentar von Jürgen Drüke

Kraft des Sports gegen das Virus

Corona hat die Welt fest im Griff. Die Auswirkungen auf das Leben sind gravierend. Ein unbekanntes Virus breitet sich rund um den Erdball aus. Verantwortung und Prävention stehen dabei an erster Stelle. Es gilt, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Der Sport kann seinen Teil dazu beitragen.

Der große und der kleine Sport sind zunächst einmal für die kommenden Wochen stillgelegt worden. Das ist richtig so. Wenn Schulen und Kitas geschlossen werden, wenn selbst kleine Veranstaltungen abgesagt werden, kann es in den Fußball-, Handball-, Tischtennis- oder Basketballligen nicht einfach so weitergehen. Der Sport trägt und übernimmt große Verantwortung und ist mehr als jemals zuvor gefordert – das Virus ist eine ­Herausforderung. Insbesondere chronisch kranke und ältere Menschen müssen geschützt werden. Wenn der Sport ruht, leistet er einen wichtigen Beitrag und setzt Zeichen.

Dabei werden den Vereinen wichtige Einnahmen verloren gehen. Insbesondere im Fußball, wo selbst in untersten Spielklassen Aufwandsentschädigungen gezahlt und Fahrtkosten entrichtet werden, muss umgedacht werden. Es stellen sich Fragen: Können Trainer überhaupt noch weiterbezahlt werden? Sportanlagen müssen weiterhin gepflegt werden – woher kommt das Geld? Wie verhalten sich die vielen Sponsoren des heimischen Sports, wenn Veranstaltungen abgesetzt werden? Die kleinen Vereine trifft es besonders hart. Die Verantwortung steht über allem. Die Vereine und Verbände haben reagiert. Der Sport muss seine ganze Kraft gegen das Corona-Virus einsetzen.