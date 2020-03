Von Rene Wenzel

Höxter (WB). Für Aleksandar Jurukovic dauern die Deutschen Judo U21-Einzelmeisterschaften nur ein paar Sekunden. Der Athlet des HLC Höxter muss seinen ersten Kampf in Frankfurt/Oder früh beenden. Erinnerungen hat der 19-Jährige daran gar nicht mehr.

„Ich weiß nur noch, wie ich mit meinem Trainer Uli Krieger vor dem Kampf abgeschlagen habe. Das Erste, an das ich mich danach erinnern kann, ist, als ich wieder wach geworden bin. Da lag ich auf dem Boden und die Ärztin stand über mir“, sagte Jurukovic. Sein Gegner Lucas Zwank aus Brandenburg brachte den Höxteraner schnell zu Boden und würgte ihn. Der HLC-Athlet schlug nicht ab und war plötzlich bewusstlos.

Für Jurukovic war das Turnier nach dieser Aktion vorbei. Bei einer Niederlage hätte der 19-Jährige eigentlich in der Trostrunde weiterkämpfen dürfen, doch die Wettkampfordnung sieht vor, dass man nach einer Bewusstlosigkeit keine weiteren Kämpfe absolvieren darf. „Ich habe mich schnell wieder besser gefühlt und hätte gerne weitergemacht. Aber gegen die Regeln kann man nichts machen“, berichtet der Höxteraner, der sich nicht genau erklären kann, warum er nicht frühzeitig abgeschlagen hat: „Vielleicht dachte ich in dem Moment, dass alles noch nicht so schlimm ist.“

Immerhin konnte Jurukovic wieder alleine aufstehen und sich ein paar Kämpfe in der Oderlandhalle zusammen mit seinem Coach Krieger anschauen. Doch natürlich sah die Zielsetzung mit einem einstelligen Abschneiden vorher anders aus. „Es ist immer ärgerlich, wenn man die eigenen Ansprüche nicht erfüllt. Das tut schon ein paar Tage lang weh“, sagte der 19-Jährige.

Auch die Judoka erwischte die Coronavirus-Krise. Jurukovic kann aktuell nicht trainieren. Wie er sich fit hält? „Ich bin schon vorher immer laufen gegangen und werde daran auch nichts ändern. Ansonsten werde ich etwas entspannen. Mehr geht ja auch im Moment nicht“, so der Lehramtsstudent. Zur Uni nach Paderborn geht´s nicht wie geplant Ende März zurück – das Semester wurde verschoben. Eine angedachte Reise ist auch nicht möglich. Und wie es mit Wettkämpfen weitergeht, weiß der HLC-Athlet aktuell noch gar nicht.