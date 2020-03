So kennen die Fußballer in der Bezirksliga den Trainer Frank Ewert, immer engagiert am Spielfeldrand, hier beim Auswärtsspiel in Peckelsheim. Beim SV Atteln hat er seinen Vertrag gerade verlängert und geht ins siebte Jahr. Foto: Günter Sarrazin

Von Sylvia Rasche

Der 55-Jährige, der im Sportkreis Höxter in den 1990er Jahren als Torjäger des TuS Ovenhausen und später als Trainer des SV Brenkhausen/Bosseborn Erfolge feierte, hat den Triathlon für sich entdeckt. Um das umfangreiche Training in den Tagesablauf zu integrieren, hat er sich für die langen Läufe am Wochenende die Wege in die Bezirksliga-Spielorte der Staffel drei vorgenommen. „Meine Jungs kennen das schon. In der Vorbereitung bin ich oft auch mit den Rennrad aus meinem Wohnort Bad Lippspringe zum Training nach Atteln gefahren“, erzählt Frank Ewert.

Vor Saisonbeginn kam ihm die Idee, auch das Laufen so einzubinden. „Die Wege zu den Derbys im Paderborner Land und auch nach Detmold sind gut zu schaffen. Zu den Auswärtsspielen in den Kreis Höxter ist es allerdings etwas zu weit. Steinheim könnte klappen“, sagt Ewert – „wenn die Saison überhaupt fortgesetzt wird.“

So kennen die wenigsten Fußballer den Bezirksliga-Trainer Frank Ewert. Der 55-Jährige hat den Triathlon als großes Hobby entdeckt.

Aktuell bereitet er sich auf eine Halbdistanz in den Niederlanden vor. „Das sollte eigentlich im Juni sein. Mal sehen, was daraus wird“, so Ewert. 1,8 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und ein Halbmarathon zum Abschluss sind bei der Halbdistanz zu absolvieren.

Begonnen hat Frank Ewert mit dem Ausdauersport vor drei Jahren gemeinsam mit seiner Frau Ulrike. „Die kürzeren Distanzen absolvieren wir nach wie vor gemeinsam“, berichtet der ehemalige Torjäger. Auf den langen Strecken ist er allerdings meist allein unterwegs. Dreimal in der Woche trainiert er mit seinen Jungs beim SV Atteln. „Das habe ich immer schon gemacht. Ich bin nicht der Trainer, der nur an der Seite steht und Anweisungen gibt, sondern mache gerne mit“, berichtet Frank Ewert. Dazu kommen seine persönlichen Einheiten im Schwimmen, Radfahren und Laufen. „Im Winter habe ich viel im Spinningbereich gemacht. Jetzt geht es wieder raus“, erzählt er.

„Mich reizt es, in allen drei Disziplinen möglichst gleich gute Leistungen zu bringen, also die richtige Balance der drei Sportarten zu finden und den Wettkampf über drei Stunden, wie bei einer olympischen Distanz, zu genießen“, sagt Ewert, dessen Fußballteams schon immer als besonders konditionsstark galten. „Ich lege in der Vorbereitung Wert auf Fitness“, betont der 55-Jährige. Trainingsfleiß verlangt er dabei nicht nur den Fußballern ab, sondern lebt ihn auch vor. „Man muss schon ordentlich trainieren, wenn man einen Triathlon durchstehen will. Da merkt man nicht zuletzt auf das Alter“, lacht Ewert.

Im vergangenen Jahr hat er seinen Saisonabschluss beim Weserbergland-Triathlon am Godelheimer See bestritten. „Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen.“ In seiner Altersklasse M55 landete er auf dem guten zwölften Platz.

Den Kreis Höxter kennt Frank Ewert aus zwei sportlich erfolgreichen Zeiten gut. Mitte der 1990er Jahre war er Stürmer beim TuS Ovenhausen aktiv. „Wir sind damals mit Trainer Norbert Dölitzsch aus der B-Liga bis in die Bezirksliga aufgestiegen und haben auch da in unserer ersten Saison ganz oben mitgespielt“, erinnert er sich.

Mit dem SV Brenkhausen/Bosseborn wurde Frank Ewert 2013 Meister, Pokalsieger und Hochstiftcupsieger.

2011 wurde er Trainer beim SV Brenkhausen/Bosseborn, holte in der Saison 2012/2013 den Kreispokal und kehrte mit dem Team in die Bezirksliga zurück. Mit dem Sieg im Hochstiftpokal machte er beim SVBB das Triple perfekt.

Fast drei Jahre hatte er die sportliche Verantwortung beim Schelpeclub, bevor er beim SV Atteln so etwas wie eine sportliche Heimat fand. Sechs Jahre ist Ewert schon Trainer beim Bezirksligisten, hat das Team im oberen Drittel der Liga etabliert und bereits für die kommende Spielzeit seine Zusage gegeben. Und vielleicht wird er dann wieder die Derbys zu Fuß ansteuern und sein sportliches Tagespensum mit dem Anpfiff erfüllt haben.