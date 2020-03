Von Rene Wenzel

„Wir haben schon vor der Saison gesagt, dass wir am Ende unter den ersten fünf Mannschaften stehen wollen. Wichtig war es zudem, dass wir uns alle erst mal richtig kennenlernen und die neuen Spieler integrieren. Das haben wir alles ganz gut geschafft“, sagt Marco Mancusi, der im Sommer das Traineramt von SVD-Legende Christian Föckel übernahm.

Und es lief phasenweise richtig gut für den 38-Jährigen beim neuen Klub. Die Grün-Weiß-Roten standen sogar mal auf dem ersten Tabellenplatz, erwischten aber zum Jahresendspurt eine richtig schwache Zeit mit nur einem Sieg aus vier Spielen.

Raus aus dem Aufstiegskampf, runter auf Rang fünf. „Im November haben wir zwei völlig unnötige Niederlagen gegen Erkeln und Bergheim kassiert. Es war dann auch schwierig, die Jungs noch richtig zu motivieren. Aber jetzt in der Vorbereitung haben wir bis zuletzt wieder richtig gut trainiert“, berichtet der SVD-Coach.

Natürlich muss auch sein Team irgendwie mit dieser verzwickten Lage in Zeiten der Corona-Pandemie umgehen. Alle Spieler seien jetzt für sich verantwortlich. Mancusi selbst bildet sich als Trainer über das Internet etwas fort und schiebt die Planungen für die Zeit nach der Pause an. „Ich gehe davon aus, dass erst im Sommer wieder gespielt werden kann. Man sollte jetzt die Saison abbrechen und die Hinrunden-Tabelle nehmen – und dann die Klubs auf- sowie absteigen lassen. Es gibt ja Gründe dafür, warum die Vereine auf diesen Plätzen stehen. Aber zufriedenstellen würde man auch mit dieser Lösung nicht alle“, meint Mancusi.

Seine Kaderplanungen seien schon weit fortgeschritten. Das aktuelle Aufgebot solle bis auf kleine Ausnahmen zusammenbleiben, Neuzugänge stehen weiter auf dem Zettel. „Das ist aber in der Corona-Zeit echt schwierig, etwas fix zu machen. Viele wollen auch die Entwicklung im aktuellen Verein erst noch abwarten“, so Mancusi, der mit seinem Team eigentlich in der nächsten Spielzeit wieder ganz oben abgreifen will: „Aber erst einmal warten wir ab, wie es mit dem Fußball überhaupt weitergeht. Da stellt sich dann ja auch die Frage, aus welchen Teams sich die B-Liga-Nord in der nächsten Saison zusammensetzt.“