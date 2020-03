Von Heinz Wilfert

Steinheim (WB). „Ich bin von größeren Verletzungen verschont geblieben, bin ehrgeizig und habe immer noch Spaß am Handball.“ Das sagt Sebastian Bielicki. Der mit 42 Jahren älteste Akteur im Team des Herren-Bezirksligisten HC Steinheim und Vater von zwei Kindern erklärt mit diesen Worten, warum er noch gegen Spieler aufläuft, die seine Söhne sein könnten.

Im Spiel gegen die Jungen denkt er manchmal: „So jung warst du auch einmal. Und dann fühle ich mich gar nicht mehr so alt“, sagt Bielicki mit einem Lächeln. Neben dem Routinier hat Lennart Brendel, mit 19 Jahren der Youngster im Team, hohen Anteil am starken Auftritt des HC in dieser Saison. Dabei sind sie zwei völlig unterschiedliche Spielertypen.

Ein Rückblick: In der vorigen Saison musste der HC Steinheim bis zum allerletzen Spiel um den Verbleib in der Handball-Bezirksliga zittern. In der aktuellen Spielzeit ist der Ligaerhalt kein Thema. Es lief rund, vor der Unterbrechung des Spielbetriebs wegen der Corona-Krise standen die Steinheimer mit 22:16-Punkten auf Platz sechs der Tabelle.

Für den HC ist der im vergangenen Sommer gekommene Linkshänder Sebastian Bielicki mit seiner Erfahrung eine unschätzbare Verstärkung. Auch dadurch, dass er im Spiel dorthin geht, wo es weh tut – vorne und in der Abwehr. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht: „So lange die Knochen mitmachen, spiele ich.“

Seine Mannschaftskameraden sind überzeugt, dass der Steinheimer Aufwärtstrend auch mit seiner Person, seinem Spielverständnis und seinem guten Auge zu tun hat. Trainer Jörg Harke lobt Bielicki als Vorbild: „Er gibt immer alles, auch beim Training.“

Bielicki hat eine lange Handball-Laufbahn hinter sich. Nach Stationen beim TV Herrentrup, der HSG Blomberg, Blau-Weiß Istrup und Horn Bad Meinberg folgte „Conte“, wie ihn seine Mitspieler nennen, dem Ruf von Harke, bei dem er schon früher trainiert hat.

Lennart Brendel hat das Handballspiel bei der HSG Blomberg ge-lernt, in der er bis zur E-Jugend spielte. Vor drei Jahren schloss sich der Rückraumspieler mit dem Gardemaß von 1,96 Metern dem HC Steinheim an, spielte zuletzt in dessen A-Jugend, mit der er im vergangenen Jahr den Kreismeistertitel gewann.

Brendel, der mit seiner Größe und Sprungkraft der Mann für die Tore aus dem Rückraum ist, ist ein ganz anderer Spielertyp als Bielicki. Er verfügt aufgrund seiner Wurfkraft über viel Potenzial und kann Spiele entscheiden. Schon früh hat sich der Herrentruper für den Handballsport entschieden. Auf ihn aufmerksam geworden ist man auch schon beim TBV Lemgo, bei dem er ein Probetraining absolvierte. Er hat sich aber für Steinheim entschieden. Das Spiel mit einem alten Hasen wie Sebastian Bielicki sieht Lennart Brendel durchaus als Gewinn an, weil man von dessen Tipps profitieren und lernen könne. Überhaupt hält er viel vom Teamspirit. „Der ist im Handball für den Erfolg sehr wichtig.“ Durch die mentale Stärke konnten in dieser Saison Spiele gedreht werden, in denen der HC schon deutlich zurücklag.

Beide Akteure nennen den Spielwitz, die Spielfreude und die gute Stimmung im Team als Basis für die erfolgreiche Saison, auf der man aufbauen wolle.