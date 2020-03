Von Fabian Scholz

Würgassen (WB). Der SSV Würgassen blickt auf eine schwache Hinrunde zurück. Nur neun Punkte und der drittletzte Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga A sprechen deutliche Worte. Offensiv und defensiv gibt es große Baustellen, was die Torbilanz von 21:75 aus 17 Partien zeigt. Im Winter übernahm Rainer Knöfel als Trainer.

Sebastian Naskrent führte Würgassen durch die Hinrunde. In der Rückrunde – falls sie noch absolviert werden kann – steht er dem Verein, wie berichtet, nur noch als Spieler zur Verfügung. „Da ich in Hamburg arbeite, bin ich immer erst freitags wieder hier in der Region. Da hat es für mich zeitlich keinen Sinn mehr gemacht, die Geschicke weiterhin zu leiten“, erklärt Naskrent noch einmal.

Für den SSV begann die Saison mit einer 2:3-Niederlage gegen den TuS Vinsebeck. Trotz einer 2:0-Führung gab es keine Punkte. Und so ging es angesichts von nur zwei Siegen, drei Remis und zwölf Niederlagen weiter. So ist Naskrent mit der Hinrunde alles andere als zufrieden. „Der Start war absolut unglücklich. Durch das erste Spiel hatten wir direkt einen Knacks in der Mannschaft. Es hätte nicht schlechter laufen können. Die darauf folgenden Wochen waren desolat“, blickt er zurück.

Der SSV Würgassen verlor sieben Spiele in Serie und befand sich von Beginn an mitten im Abstiegskampf. Erst im achten Spiel gab es die ersten Punkte der Saison. „Wir mussten zu lange auf das erste Erfolgserlebnis warten. Die Mannschaft war nicht wirklich zufrieden“, so Naskrent. In allen Bereichen gab es reichlich Defizite.

Mit seinen 75 Gegentoren stellt Würgassen die zweitschlechteste Defensive der Liga. Nur der FC Neuenheerse/Herbram (76) hat mehr kassiert. „Wir hatten auch in den vergangenen Jahren defensive Probleme. Eine wirkliche Erklärung habe ich dafür nicht. Man merkt allerdings extrem, wenn Ulli Nutt in der Abwehr nicht dabei ist. Dann fehlt es uns an Stabilität“, sagt Sebastian Naskrent, dessen Team dreimal zweistellig verlor. Gegen die Aufstiegskandidaten SV Höxter und TuS Bad Driburg (jeweils 0:10) und gegen den FC Stahle (0:13) gab es Klatschen. Ein Problem fehlender Moral sieht der Ex-Coach aber nicht. „Die Mannschaft hat trotzdem auch in diesen Spielen alles gegeben. Klar gab es nach und nach mehr Unzufriedenheit. Das ist auch völlig normal bei solchen Klatschen“, so Naskrent.

Neben der Defensive lässt in dieser Spielzeit auch die Offensive viele Wünsche offen. Nur 21 eigene Treffer sind der zweitschlechteste Wert der Liga. „Wir konnten nicht einmal zwei Wochen in Folge die gleiche Elf auf den Platz schicken. Zudem war die Trainingsbeteiligung schlecht. Es war schlichtweg nicht möglich, vernünftig zu trainieren und Abläufe zu üben. Wenn es im Training nicht klappt, kann es auch auf dem Spielfeld nicht funktionieren“, erklärt Sebastian Naskrent.

Von seinen neun Zählern holte Würgassen acht auf eigenem Platz und einen auswärts. „Das ist für mich nur eine Randstatistik. Mit dieser haben wir uns nicht wirklich beschäftigt. Ich würde nicht sagen, dass wir zu Hause unbedingt besser als auswärts spielen. Das gleicht sich insgesamt aus“, sagt Naskrent, der berichtet, dass sich der Verein nach der schwachen Hinrunde bereits mit dem Thema „Abstieg in die Kreisliga B“ auseinandergesetzt hat.

Angesichts der Tabellensituation in der Bezirksliga könne es in der A-Liga bis zu vier Absteiger aus dem Sportkreis Höxter geben. „Uns ist klar, dass es mit den Leistungen der Hinrunde in der kommenden Saison in der A-Liga nicht weitergehen wird. Der Abstieg wäre für uns absolut kein Beinbruch. Vorstand, Spieler und Trainer sind sich da einig. Ein Neustart in der B-Liga würde uns gut tun, um wieder in ruhigeres Fahrwasser zu gelangen“, so Sebastian Naskrent.