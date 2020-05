Höxter (WB). André Schmitt kehrt in den Kreis Höxter zurück. Der Lüchtringer wird in der kommenden Saison für Bezirksliga-Aufsteiger SV Höxter auf Torjagd gehen. WESTFALEN-BLATT-Mitarbeiter René Wenzel hat mit André Schmitt gesprochen.

Herr Schmitt, Sie verlassen den KSV Baunatal noch nur einer Saison schon wieder. Warum brechen Sie die Herausforderung in der Hessenliga ab?

André Schmitt: Es war eine großartige Erfahrung für mich, auf einem so hohen Niveau trainieren und spielen zu dürfen. Den KSV verlasse ich aufgrund meines Studiums, das ich am 1. Oktober beenden werde. Mein Ziel ist es, nach dem Studium so heimatnah wie möglich zu arbeiten. Daher war es naheliegend, auch wieder im Sportkreis Höxter Fußball zu spielen.

Interesse an einer Verpflichtung gab es auch von den Landesligisten Spvg. 20 Brakel und FC Nieheim. Warum ist die Entscheidung auf den zukünftigen Bezirksligisten SV Höxter gefallen?

Schmitt: Mir gefällt das Konzept von der Jugend bis zu den Senioren in Höxter sehr gut. Die außergewöhnliche mannschaftliche Geschlossenheit und die Entwicklung des Vereins waren weitere Gründe. Besonders entscheidend waren aber die Bemühungen vom Vorsitzenden Dietlef Bitterberg und Trainer Uwe Beck. Es waren sehr gute und vertrauensvolle Gespräche. Ich hatte das Gefühl, dass der SV Höxter zum jetzigen Zeitpunkt und in meiner jetzigen Situation der richtige Verein für mich ist.

Die Verpflichtungen von Leon Krüger (FC Blau-Weiß Weser), Marc Schuster und Jonathan Disselhoff (beide Spvg. 20 Brakel) versprechen viel. Ist der SV Höxter für die Zukunft gut aufgestellt?

Schmitt: Das kann ich noch nicht bewerten. Dazu muss ich den Verein und die Mannschaft erst mal näher kennenlernen. Ich erhoffe mir aber, dass der SV Höxter den eingeschlagenen Weg fortführen kann und ich meinen Teil dazu beitragen kann.

Der SV Höxter ist ein Verein mit Verbandsliga-Vergangenheit. Der Klub war Anfang der 2000er die Nummer eins im Sportkreis. Welche Ziele setzen Sie sich mit dem SV Höxter?

Schmitt: Für mich steht der mannschaftliche Erfolg über allem. Natürlich möchte ich durch Tore und durch gute Leistungen dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen. Für mich persönlich ist es ebenfalls wichtig, mich schnell im Verein einzufinden und mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten. Ich bin mir sicher, dass wir in der kommenden Saison eine gute Rolle in der Bezirksliga spielen werden.

Was erwarten Sie von dem Verein und der Mannschaft in der Zukunft?

Schmitt: Ich erwarte einen Verein im Aufschwung. Der Jugend- und Senioren-Bereich zeigen eine positive Entwicklung. Zu dieser Entwicklung möchte ich durch meine höherklassigen Erfahrungen beitragen. Der Verein legt auch unheimlich viel Wert auf den Umgang mit seinen Spielern. Die Mannschaft hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt. Es ist eine Einheit – auf und auch neben dem Platz.