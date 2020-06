„Beide Akteure sorgen für einen Qualitätsschub“, freut sich Trainer Thorsten Diekmann auf die Neuen und beschreibt die jeweiligen Stärken: „Mohamed Sylla ist ein pfeilschneller Offensivspieler, der im Sturmzentrum und auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann und hat unter anderem unter Trainer Erdogan Acar bei TiG Brakel gespielt. Aladi Conde ist Außenbahnspieler, der offensiv wie defensiv stark ist. „Bei uns sehe ich ihn aufgrund des Bedarfs eher in der Defensive“, betont Diekmann.

Conde hat mit dem SV Steinheim unter der Regie von Trainer Marc Beineke den Durchmarsch von der C- in die A-Liga geschafft. Danach war der sehr robuste Fußballer auch bei der TiG Brakel im Einsatz.

Damit stehen beim SVB/B die Neuzugänge dreizehn und vierzehn fest. Davon kommen fünf Talente aus der eigenen A-Jugend. „Wir sind nun in der Breite gut aufgestellt. „Es ist wichtig, dass wir nach der schweren und inzwischen endgültig abgebrochenen Spielzeit mit Spaß an die Aufgaben herangehen. Es gilt zunächst einmal, den Klassenerhalt so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu bringen“, so Obmann Steffen Mönnekes. Die Zeichen würden gut stehen, dass es weitere Neuzugänge gibt.