Von Jürgen Drüke

Brenkhausen (WB). „Macht es langsam. Nichts überstürzen. Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit.“ Trainer Gunrad Deilke hat alles im Blick. Die D-Juniorenkicker der zweiten Gruppe meistern gerade den Parcours. Drei Gruppen mit jeweils zehn Akteuren werden von Deilke und Co-Trainer Thomas Pauly an diesem schwülwarmen Nachmittag auf dem Sportplatz in Brenkhausen auf Kurs gebracht. ­

Alles geschieht bei der JSG Heiligenberg unter strengster Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsvorschriften sowie der neuen Regeln in Zeiten von Corona. „Disziplin ist das oberste Gebot. Trotzdem soll es allen Kindern Spaß machen“, betont Deilke, der den Parcours mit den sechs Stationen aufgebaut hat. Ein Spiel zum Abschluss, wie sie das vor Corona nach dem Training immer gemacht haben, wird es nicht geben.

D-Juniorenkicker der JSG Heiligenberg haben großen Spaß beim Corona-Training Fotostrecke

Foto: Jürgen Drüke

„Beim Training gilt bei Kontaktsportarten wie Fußball nach wie vor der Kontaktverbot,“ erklärt Thomas Pauly. So ist an den einzelnen Stationen jedes Kind auf sich allein gestellt. Maximal ist ein weiteres Kind oder ein Trainer dabei. Die beiden Übungsleiter schreiten über den Platz, geben Tipps und Hinweise und muntern auf. Nicht immer will der Ball am Fuß gehorchen. Auf dem Sportplatz in Brenkhausen dribbeln, schießen und passen die Talente. Zehn Spieler bilden eine Trainingsgruppe. Für jede Gruppe sind 90 Minuten vorgesehen. Die Trainingszeit von Deilke und Pauly beträgt am Ende fast fünf Stunden.

Pfeile weisen Wege

Es ist 14 Uhr: Die erste Gruppe startet. Die Wege vom Unterstand des Sportheims Richtung Sportplatz sind im Vier-Lindenstadion mit blauen Pfeilen markiert. Pfeile weisen auch die Richtung zurück zum Unterstand. „Es macht mir großen Spaß. Unsere Trainer haben sich nach der langen Corona-Pause ein sehr abwechslungsreiches und tolles Training einfallen lassen“, schwärmt Jan Niklas Kuhn in der ersten Trainingspause. Dabei hat der kleine Kicker fast ein halbes Jahr Pause hinter sich: „Erst kam ein Bänderriss und dann die lange Pause aufgrund von Corona. Ist doch klar, dass ich nicht sofort wieder bei 100 Prozent sein kann.“ Offensivakteur Max Böwer stimmt seinem Freund Jan Niklas zu: „Wir wollen zunächst wieder Gefühl für den Ball bekommen. Kondition und Kraft werden dabei Stück für Stück zurückkehren.“

Bälle desinfiziert

„Wir freuen uns, dass wir Euch endlich wieder sehen und wir zusammen trainieren können“, begrüßt der 44-jährige Deilke die Akteure jeder der drei Gruppen vor dem jeweiligen Beginn. Gestartet wird um 14 Uhr, 15.40 Uhr und 17.10 Uhr. Nachdem der Parcours das erste Mal gemeistert worden ist, werden die Bälle desinfiziert. In den Trinkpausen wird darauf geachtet, dass anderthalb Meter Abstand eingehalten werden.

An den Stationen ist von den Akteuren im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren Geschicklichkeit, Koordination und Konzentration gefordert. „Alle sind mit Feuereifer bei der Sache. Die Kids haben so viel Spaß“, freuen sich die Übungsleiter. Die Zwillinge Johannes und Sebastian Drüke haben mit der zweiten Gruppe die Stationen das erste Mal bewältigt. „Wir hatten jeweils anderthalb Minuten pro Station Zeit. Das hat richtig Spaß gemacht“, halten die Drükes jeweils den Daumen nach oben und freuen sich auf den zweiten Durchgang. „Stark, das ist Power“, lobt Thomas Pauly Talent Fleming Deilke, der den Ball bei der Geschwindigkeitsmessung mit 71 Stunden-Kilometern in die Netzmachen befördert.

Großer Spaß

Die JSG Heiligenberg, das sind die jungen Kicker der Ortschaften Brenkhausen, Ovenhausen, Lütmarsen und Bosseborn, bewältigen ihre Aufgaben mit Spaß und Bravour. Neben dem Schuss-Geschwindigkeitsmesser steht der Wassereimer, in den sie den Ball möglichst oft reinbefördern sollen, hoch im Kurs. Nach jedem Treffer wird der Abstand zum Eimer vergrößert. An der dritten Station soll der Ball möglichst lange und oft hochgehalten werden. An Station vier erfolgt zwischen einem Viereck mit Tornetz und einem gekanteten Tisch der schnelle Wechsel zwischen Ballannahme und Pass in Richtung Viereck oder Tornetz. Gelbe Stangen werden an Station fünf übersprungen, danach muss der Ball ins kleine Tor befördert werden. An Station sechs erfolgt die Ballannahme mit Torschuss.

Ein Stück Normalität zurück

„Mittwoch sehen wir uns um 17 Uhr wieder. Wir warten ab, was sich bis dahin an den Corona-Vorgaben und Vorschriften verändert hat“, sagt Gunrad Deilke. Fast fünf Stunden Training liegen inzwischen hinter Deilke und Pauly. „Es hat allen Spaß gemacht. Die meisten Spieler haben in der langen Pause einige Pfunde zugelegt. Die trainieren wir wieder ab“, ist Deilke sicher. „Es war nach mehr als vier Monaten ein guter Anfang. Das Gefühl für den Ball ist dabei zurückgekehrt“, sind die beiden Trainer zufrieden. Ein Stück Normalität ist bei den D-Juniorenkickern der JSG Heiligenberg zurückgekehrt