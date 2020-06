Von Inge Stegnjajic

Kreis Höxter (WB). Die erste Runde der Menden-Spiele verläuft in Corona-Zeiten und unter Einhaltung der Vorgaben und Hygienevorschriften am ersten Spieltag bei Sonnenschein nach Plan. Am zweiten Tennis-Spieltag sorgt der Regen dann für Spielunterbrechungen. Einige Partien werden sogar abgesagt. In der Kreisliga-Herren trumpft RW Höxter mit Siegen gegen Bad Driburg und Sandebeck auf. In der Damen-Kreisliga jubelt der SV Bredenborn in Elsen und Paderborn.