Hintergrund ist die Corona-Pandemie. „Man muss zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass das Virus das Land noch längere Zeit beschäftigen wird und über das Jahr 2020 hinaus Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erforderlich sein werden. Ein normaler Spielbetrieb mit zahlreichen Zuschauern wird wohl auch in den kommenden Monaten nicht möglich sein“, erklärt Marbach.

Der Huxori-Cup mit 600 aktiven Teilnehmern und ebenso vielen Zuschauern bringt Spieler, Trainer, Betreuer und Zuschauer aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen. Aufgrund der beengten Verhältnisse in der Bielenberghalle dürfte es kaum möglich sein, die Abstands- und Hygieneregeln in den Kabinen und Duschräumen sowie in den Zuschauerbereichen einzuhalten, schreibt der Cheforganisator in einer Pressemitteilung. Auch wenn die Abstands- und Hygieneregeln im Laufe der nächsten Monate noch ein wenig gelockert werden sollten, dürften wesentliche Einschränkungen bestehen bleiben.

Da ein Turnier dieser Größenordnung einen mehrmonatigen Vorlauf benötige, haben sich die Verantwortlichen des Vereins schweren Herzen bereits jetzt dazu entschlossen, das Jubiläumsturnier um ein Jahr auf den 8. und 9. Januar 2022 zu verschieben. „Für den SV Höxter steht die Sicherheit aller Gäste an erster Stelle. Unter den gegebenen Umständen kann aber die Sicherheit beim Turnier nicht gewährleistet werden, ohne den Charakter des Turniers wesentlich zu beeinträchtigen“, so Marbach weiter.

Der Verein bitte um Verständnis für diese Entscheidung und hoffe, dass das Jubiläumsturnier Anfang 2022 wieder in der gewohnten Form durchgeführt werden könne.