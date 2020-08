„Wir schneiden besser ab“

„Wir wären in der abgelaufenen Saison verdient abgestiegen“, sagt der erfahrene Teamchef. „Aber dieses Jahr schneiden wir besser ab“, fügt er selbstbewusst hinzu. Neben mehr Tempo nach vorne und neuer Unterstützung für den letztjährigen Angriffs-Alleinunterhalter Lukas Platt setzt der 53-jährige Altenbekener auch auf neue Unterstützung der zuletzt nicht immer sattelfesten Abwehr. „Das Problem ist noch nicht ganz behoben“, sagt er, hofft aber auf die beiden neuen Defensivspieler Ismayil Musayer und Jason Jeyabalan, die vom SV Steinheim gekommen sind. Die bewährten Abwehrkräfte Cengiz Altintas und Metin Tan sind dabei in der Planung von Narusevicius weiter erste Wahl.

An der Seite des erfahrenen Aydin Tuncay läuft im Mittelfeld nun der agile, offensive Amin Hassan auf. Mit seinen Toren führte er den VfL Lange­land in der Saison 2018/2019 in die B-Liga. Zwischenzeitlich schnupperte er beim lippischen TSV Horn Bezirksligaluft. Auch Daniil Rjabokin (kam aus Blomberg) will sich im Steinheimer Aufbau einbringen.

„Wir haben im Moment viel Ruhe auf dem Spielfeld“, spricht Narusevicius von einer neuen Disziplin seines Teams. In den ersten Testspielen gab es Siege gegen den SV Holzhausen/Erwitzen (5:0) und den TuS Altenbeken (6:3). Weiteres Selbstvertrauen soll bei den Tests gegen den VfL Eversen und TiG Brakel getankt werden.

In der ersten Runde des Kreispokals hat der TSC Steinheim am 28. August ein Freilos. Die Bezirksliga-Saison 2020/2021 geht für die Narusevicius-Truppe am 6. September beim lippischen Aufsteiger TuS WE Lügde los. Am zweiten Spieltag folgt ein Heimspiel gegen den SV Dringenberg.

„Wir wollen nicht sofort wieder in den Keller rutschen“, hofft der Steinheimer Coach auf einen positiven Start in die neue Saison. Dieser soll die Grundlage für ein besseres Abschneiden sein.

Der Kader

Abgänge: Levent Kücüker (TSV Horn), Uslu Samet (Ditib Detmold), Akbulut Enes (Spvg Brakel), Pascal Meinert (SV Fürstenau/Bödexen), Tarik Ünal (Ziel unbekannt). Neuzugänge: Ismail Musayer, Jason Jeyabalan, Matthias Platt (alle SV Steinheim), Hassan Amin (VfL Langeland), Daniil Rjabokin, Alex Schurr (beide Blomberg), Andre Griebat (SV Fürstenau/Bödexen), Burak Dincer (FSG Waddenhausen-Pottenhausen), Eren Öztürk (2. Mannschaft), Aykut Erünsal (Kassel-Nordhausen). Tor: Sven Assmann, Selim Yilanci, Andre Griebat. Abwehr: Cengiz Altintas, Metin Tan, Jason Jeyabalan, Ismail Musayer, Burak Dincer, Bilal Bozkurt, Alex Gorschkow, Erdi Öztürk, Alex Schurr, Aykut Erünsal. Mittelfeld: Tuncay Aydin, Muhammed Bozkurt, Daniil Rjabokin, Eren Öztürk, Matthias Platt, Muhammed Mustafa Yasar, Ertan Erünsal, Amin Hassan. Angriff: Aykut Erünsal, Lukas Platt, Fatih Ünal. Trainer: Rytis Narusevicius (seit Oktober 2019 im Amt). Betreuer: Erdal Öztürk (seit Sommer 2007 im Amt). Saisonziel: Klassenerhalt. Favorit: keine Angaben.