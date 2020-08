„Größtes Projektmeiner Vorstandszeit“

Große Chance und Großprojekt für den Verein: Wie ordnen Sie das Halbfinale ein?

Philipp Jasperneite: Es ist eine sportliche Chance für uns, weil wir das Halbfinale ausrichten dürfen. Noch im Juni habe ich gedacht, dass die letzten Partien des Kreispokal-Wettbewerbs der Saison 2019/2020 ausgelost werden. Nun möchten wir erstmals in der Vereinsgeschichte ins Endspiel einziehen. Und das auf eigenem Platz. Seit ich im Vorstand bin, insgesamt vier Jahre, ist es das größte Projekt, das wir haben. Und zwar wegen der Corona-Schutzmaßnahmen, die ich gut finde.

300 Zuschauer sind erlaubt, wobei die Trainer, Co-Trainer, Betreuer und Physiotherapeuten der beiden Teams ebenso in diese Zahl einzurechnen sind, wie die Helfer Ihres Vereins. Rechnen Sie mit einer solchen Resonanz?

Jasperneite: Ja, wir rechnen damit, dass wir die Zahl erreichen. Die Begeisterung ist groß. Die Leute freuen sich darauf, wieder Fußball zu sehen. Jeweils 15 Spieler pro Verein und das Schiedsrichtergespann sind bei der Zahl ausgenommen.

Was raten Sie den Zuschauern?

Jasperneite: Unseren Vinsebeckern raten wir, zu Fuß zu kommen, damit wir möglichst viele Parkplätze haben. Wir sperren das Gelände an der Einfahrt zum Sportplatz ab. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem direkt neben dem Sportplatz gelegenen Schützenplatz. Zudem empfehlen wir, frühzeitig anzureisen, zumal sich die Zuschauer in Coronalisten eintragen müssen. Wir bitten die Zuschauer Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Das gilt natürlich auch an den Verkaufsständen.

Welche Hygienevorschriften sind vom Verein umzusetzen und von den Besuchern zu beachten?

Jasperneite: Ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen, sobald der Abstand von 1,50 Metern nicht eingehalten würde. Wir sagen, der Schutz ist während des gesamten Aufenthalts zu tragen, es sei denn man isst oder trinkt etwas. Am Eingang stellen wir Desinfektionsmittel bereit, ebenso an den Verkaufsständen und in den Sanitärräumen. Das Ganze erfolgt entsprechend der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW und in Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Steinheim.

Wie viele Helfer werden im Einsatz sein?

Jasperneite: Zehn bis 15 ehrenamtliche Mitglieder unseres Vereins werden im Einsatz sein, um alles abzuwickeln. Wir hoffen, dass sich alle Zuschauer an die inzwischen aus anderen Bereichen des Alltags bekannten Regeln halten und es uns damit auch etwas einfacher machen.

Was wünschen Sie sich am meisten?

Jasperneite: Ein spannendes Spiel mit einem Sieg für den TuS Vinsebeck, auch wenn wir ein bisschen Personalsorgen haben. Besonders wünschen wir uns zudem, dass alle gesund bleiben.