Dafür werden nun alle vorgesehen Einzel ausgetragen. Das bedeutet, dass das Ergebnis einer Partie von Sechser-Mannschaften von 12:0 bis 6:6 ausgehen kann. Zur Erklärung: Bisher wurde lediglich bis zum Siegpunkt gespielt.

Für die Rückrunde wird der Verband Anfang/Mitte Dezember neu entscheiden.

Damit reagiert der Westdeutsche Tischtennisverband auf die gestiegenen Infektionszahlen. Da NRW seit einigen Tagen das Bundesland mit den meisten Corona-Fällen sei, könne von Entwarnung noch keine Rede sein. Man habe sich im Sportvorstand des WTTV daher zu diesen Regeln entschieden. „Was Corona-Verordnungen erlauben, muss mit Blick auf das Infektionsgeschehen noch lange nicht sinnvoll sein“, heißt es in der Begründung des Verbandes. Der Sportvorstand vertrete eine „eher konservative Sichtweise“ und berücksichtige in seinen Entscheidungen nicht nur die Interessen der so genannten Risikogruppen, sondern auch die Sorgen der Eltern beim uneingeschränkten Einstieg der Kinder in den Spielbetrieb.

Durch den Verzicht auf das Doppel gelte Tischtennis nun komplett als kontaktfreie Sportart.

Die Hygienebestimmungen gelten bei Training und Wettkampf dennoch. „Die Regelungen der jeweiligen Kommunen für die Öffnung und Nutzung von Sporthallen haben immer Vorrang vor den Regelungen des Spielbetriebes“, heißt es in den Durchführungsbestimmungen, die der Verband jetzt veröffentlicht hat.

Der WTTV-Sportvorstand empfiehlt allen anwesenden Personen für die Zeit, in der sie nicht aktiv spielen, in der Halle einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Die Tischtennissaison beginnt in der kommenden Woche.

Ein Kommentar von Sylvia Rasche

Eine Tischtennis-Saison ohne Doppel? Das ist gewöhnungsbedürftig. Gerade die Doppel machen einen Mannschaftswettkampf aus und sind in ihrem Ausgang weniger vorhersehbar als so manche Einzel. Dazu kommt der Spannungsfaktor in einem Schlussdoppel nach engem Match. Das alles wird zumindest in der Hinrunde fehlen – und trotzdem ist die Entscheidung, auf die Doppel zu verzichten, richtig. Erst das Doppel macht Tischtennis zur Kontaktsportart und schafft damit einen Risikofaktor. So schwer es auch fallen mag: Ohne Doppel ist die Chance, diese ungewöhnliche Saison durchzuziehen, deutlich größer.