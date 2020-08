Vorfreude auf die Derby-Saison

Damen NRW-Liga

Nach dem Abstieg aus der Oberliga und dem Abgang von Nina Seibt steht die DJK Adler Brakel vor einer ungewissen Saison. „Wir sind neu in der Liga und kennen viele Gegnerinnen nicht. Daher ist es schwer vorherzusehen, wo wir uns am Ende der Saison wiederfinden werden“, sagt Claudia Schäfers, langjährige Mannschaftsführerin der Adlerinnen. Neben ihr werden Spitzenspielerin Patricia Nitzsche und Lea Litschke an den Tisch gehen. Komplettiert wird das Trio von Silvia van Gorp, die in der vergangenen Saison bereits einige Einsätze in der ersten Damenmannschaft absolviert hat.

Die neue Saison beginnt für die DJK-Damen mit einem Kreisderby – sie empfangen am 29. August um 17:30 Uhr den TTV Daseburg.

Beim SV Bergheim setzt man voll auf Konstanz und Jugendförderung. Nach dem fünften Rang in der Vorsaison wollen sich die schwarz-weißen wieder in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. „In der vergangenen Saison hatten wir immer mal wieder schlechtere Spiele. In der neuen Serie wollen wir souveräner auftreten und dabei unsere jungen Spielerinnen fördern“, meint Mannschaftsführerin Mona Hausmann. Neben ihr treten mit Finja Kaubisch, Amelie Pucker, Lina-Marie Engelmann und Miriam Thiele vier junge, talentierte Spielerinnen ins Rennen. „Allen vier ist im Laufe der Saison auch ein großer Leistungssprung zuzutrauen“, lobt Hausmann ihre Teamkolleginnen.

Auch der SV Bergheim beginnt die neue Saison mit einem Heimspiel. Gegen den Vorjahreskonkurrenten aus Bönen sollen am 29. August um 18:30 Uhr die ersten beiden Punkte geholt werden.

Der TTV Daseburg steht vor einer Premiere. „Wir freuen uns sehr, dass wir erstmals in unserer Vereinsgeschichte in der NRW-Liga spielen werden. Daher wird die kommende Saison für uns sicher eine besondere werden“, betont Gaby Daly, Teamchefin des Aufsteigers. „Wir kämpfen um den Klassenerhalt und wollen uns dieser Herausforderung stellen“ gibt Daly als Ziel der Grün-Weißen aus.

Personell setzen die Damen vom Desenberg auf Kontinuität. Wie bereits in der Vorsaison werden sie mit Celine Dierkes, Linda Müller, Gaby Daly und Anna-Lena Kraemer aufschlagen. Dazu steht mit Carina Müller weiterhin eine starke Ersatzspielerin bereit.

Herren Verbandsliga

Mit neuem Personal geht der SV Menne als kreishöchstes Herrenteam in die neue Spielzeit. Nach den Abgängen von Thomas Hoffmeister und Christian Richau zum Saisonende konnten mit Szymon Kulczycki, Romeo Solfato und Leon Geminger drei hochkarätige Neuzugänge in die Warburger Börde gelotst werden, sodass der SVM in der Verbandsliga eine gute Rolle spielen wird. „Wir sind froh, einen so tollen Kader zu haben“, sagt Team-Kapitän Michael Koch, der mit Boris Sittig und Jens Wiegand das Menner Sextett bilden. „Jens Wiegand wird uns jedoch nur in etwa der Hälfte der Spiele zur Verfügung stehen, bei Szymon Kulczycki ist die Anzahl der Einsätze ebenfalls noch nicht bekannt. Wir können jedoch weiterhin auf gute Ersatzspieler aus unserer Reserve zurückgreifen“, erläutert Koch die Personalsituation. „Wir wollen möglichst schnell den Klassenerhalt erreichen und dann schauen, wie weit es für uns nach vorne geht. Mit unseren tollen Fans im Rücken ist vieles möglich“, führt er weiter aus.

Saisonstart für die Blau-Weißen ist am Sonntag, den 30. August um 10 Uhr mit einem Auswärtsspiel in Münster-Hiltrup.

Damen Verbandsliga

Nach dem sportlichen Abstieg und dem kurzfristigen Klassenerhalt, der durch Zurückziehungen anderer Mannschaften noch ermöglicht wurde, will der TuS Bad Driburg II versuchen, das Vorjahresergebnis in jedem Fall zu verbessern. „Wir wollen mehr Punkte sammeln, als in der Vorsaison. So soll der sportliche Klassenerhalt dieses Mal gelingen“, blickt Maike Stroop voraus. Neben Stroop werden Alexandra Eirich, Barbara Siekmann und Saray Rey Mesta für den TuS an den Tisch gehen. „Eventuell wird Birgit Osburg noch einige Spiele bestreiten“, so Stroop weiter.

Die Blau-Gelben starten mit einem Heimspiel in die Saison – gegen den TTK Anröchte, mit dem sie in der Vorsaison bis zum Saisonabbruch um den Relegationsplatz kämpften, will man am 30. August um 10 Uhr direkt punkten.

Herren Landesliga

„Da Jonas Thorenmeier aus beruflichen Gründen nur jedes zweite Spiel bestreiten kann, werden wir mit sieben Spielern an den Start gehen“, sagt der TT-Abteilungsleiter des SV Bergheim , Gerd Engelmann. Nachdem die Herren aus der Emmerstadt in der vergangenen Saison nach sechs Verbandsliga-Jahren den Gang in die Landesliga antreten mussten, hat Leon Geminger den Verein verlassen. „Wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen und einen Mittelfeldplatz anvisieren“, gibt Engelmann als Ziel aus. Der SVB wird mit Maik Huebner, Jonas Thorenmeier, Jakob Nöltker, Marco Pucker, Tim Ahls, Sebastian Thomalla und Marc Böcker antreten. Los geht es am 5. September in Gütersloh.

„Wir möchten eine ähnlich gute Saison wie in der abgelaufenen Serie spielen. Dann haben wir gute Chancen, uns wieder ganz oben festzusetzen“, blickt Markus Klare, Mannschaftsführer des 1. FC Bühne , voraus. „Aus personeller Hinsicht wird die Saison leider wieder eine kleine Wundertüte, da bei einigen unserer Jungs die berufliche Zukunft noch nicht feststeht. Daher kann ich noch nicht einschätzen, wie häufig wir komplett antreten werden“, so Klare weiter. Das Vorjahres-Sextett, bestehend aus Mario Möller, Florian Demberg, Jonas Bormann, Lennart Kühner, Jannik Kriwet und Markus Klare bleibt bestehen. Hinzu gesellt sich für einige Einsätze Neuzugang Viktor Sarrach. „Durch ihn werden wir personelle Ausfälle besser auffangen können, obwohl sich unsere Ersatzspieler meistens gut verkauft haben“, so Klare. Der Saisonstart erfolgt am 30. August um 10 Uhr in Bad Oeynhausen.

Rang drei in der abgebrochenen Bezirksliga-Saison reichte dem TTV Höxter zum Wiederaufstieg in die Landesliga. Nun ist das Ziel klar: „Wir wollen unbedingt die Klasse halten“, stellt Maik Engwer heraus. „Mit den Verpflichtungen von Christian Richau und Dominik Lohmann haben wir bereits einen wichtigen Schritt gemacht, um dieses Ziel auch zu erreichen. Je nach dem, wie oft Dominik Lohmann spielen wird, könnte bestenfalls sogar ein Platz im Mittelfeld drin sein. Neben den beiden Neuzugängen werden Lukas Richling, Julian Koch, Maik Engwer und Stephan Leineweber für den TTV starten. Felix Schäfer und Leon Geers stehen als starker Ersatz bereit.

Für die Höxteraner geht es am 29. August um 18.30 Uhr im Heimspiel gegen den PSV Gütersloh los.